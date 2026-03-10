Ricardo Hill, actor de "La Hora Pico", confiesa que ha tenido pensamientos suicidas por su grave enfermedad

El actor y comendiante Ricardo Hill, recordado por su participación en el programa de comedia "La Hora Pico" y por su imitación del periodista Joaquín López Dóriga en el personaje del "Teacher", compartió recientemente el difícil momento personal que atraviesa debido a sus estado de salud.

Ricardo Hill alcanzó gran popularidad por su personaje de “El Teacher” en La Hora Pico. / @ricardohill7

En una entrevista con la revista TVNotas, el artista confesó que los padecimientos que enfrenta desde hace varios años han impactado profundamente su vida, al punto de que en ocasiones ha tenido pensamientos relacionados con la muerte. A pesar de ello, aseguró que continúa en tratamiento médico y psicológico para enfrentar esta etapa.

“Le tengo miedo a la muerte, aunque estoy listo para morirme… eso lo pienso todos los días, pero no me voy a suicidar, aunque me llegan esos pensamientos a veces”, expresó el actor.

¿Qué enfermedad padece Ricardo Hill?

La situación de salud del comediante comenzó a complicarse en 2020, cuando fue diagnosticado con enfisema pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), padecimientos que afectan la respiración y suelen agravarse con el tiempo.

A estos problemas se sumó años después un deterioro cognitivo, condición que afecta funciones como la memoria, el pensamiento y el comportamiento, lo que ha provocado un deterioro significativo en su calidad de vida. El propio Hill explicó que actualmente sigue tratamiento médico y toma medicamentos para controlar sus síntomas, aunque reconoció que su estado de salud le ha dificultado llevar una vida normal o continuar con su trabajo en el espectáculo.

Tras años en la televisión mexicana, Ricardo Hill enfrenta una etapa difícil marcada por problemas de salud. / @ricardohill7

El apoyo de su familia

Ante el deterioro de su salud, el actor vive con su hermano Salvador, quien lo apoya en su cuidado diario y está pendiente de su bienestar emocional.

De acuerdo con su familiar, la situación ha sido complicada para toda la familia, ya que Hill pasó de ser una persona muy activa en el escenario a enfrentar limitaciones físicas y emocionales derivadas de sus padecimientos.

Incluso reveló que en el pasado el comediante llegó a intentar quitarse la vida, motivo por el cual se mantiene vigilándolo constantemente.

“Fue hace como tres años, ahora estoy al pendiente de él. Hay que estar vigilándolo constantemente”, dijo el hermano de Ricardo Hill a la revista.

Actualmente, los gastos de ambos se cubren principalmente con la pensión que Ricardo Hill recibe tras su retiro de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), además del apoyo que obtiene del Banco del Bienestar y los ingresos que aún percibe por regalías de su trabajo en doblaje y por las retransmisiones de programas en los que participó.

El comediante se convirtió en uno de los rostros más recordados de la comedia televisiva en México durante los años 2000. / @ricardohill7

¿Quién es Ricardo Hill?

Ricardo Hill se convirtió en una figura conocida en la televisión mexicana gracias a su participación en programas de comedia y doblaje, donde destacó por su versatilidad y su talento para la imitación. Su personaje del “Teacher” en La Hora Pico lo volvió especialmente popular entre el público, consolidándolo como uno de los rostros reconocibles de la comedia televisiva de principios de los años 2000.

Ricardo Hill también se ha desempeñado como actor de doblaje. / @ricardohill7