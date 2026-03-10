¿Luis Miguel dará concierto gratis en el Zócalo en mayo? Esto es lo que se sabe

En los últimos días surgió una versión que ha llamado la atención de los seguidores de Luis Miguel: la posibilidad de que el cantante ofrezca un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Aunque la noticia ha generado entusiasmo entre sus fans, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre la realización de este evento.

La especulación comenzó luego de que Mhoni Vidente mencionara el tema durante una de sus intervenciones públicas, donde habló sobre la posibilidad de que el intérprete regrese a los escenarios con un espectáculo masivo en la capital del país.

El Zócalo capitalino se ha convertido en escenario de conciertos masivos que reúnen a miles de personas./ IG

Según explicó la astróloga, el cantante estaría en pláticas para presentarse en la Plaza de la Constitución durante el mes de mayo, en una fecha cercana a la celebración del Día de las Madres, lo que podría convertir el concierto en un evento multitudinario.

“Quien la va a romper en el Zócalo y se visualiza que va a ser el escándalo mayor en el mundo, Luis Miguel. Está ahorita en negociaciones para venir ahora en mayo para el día de las madres o algo por el estilo. Ahora sí sería romper completamente todos los récords de asistencia. Parece que ahorita Luis Miguel lo está negociando completamente una refresquera”, dijo Mhoni Vidente.

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre un concierto gratuito de Luis Miguel en la Plaza de la Constitución./ RS

La predicción que despertó expectativa entre los fans

Las declaraciones de la vidente rápidamente generaron conversación en redes sociales, donde seguidores del cantante comenzaron a especular sobre la posibilidad de verlo actuar en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

Luis Miguel es uno de los artistas más influyentes de la música latina y a lo largo de su carrera ha realizado conciertos en algunos de los recintos más importantes del mundo. Por ello, un espectáculo gratuito en el Zócalo capitalino representaría un acontecimiento poco común dentro de su trayectoria.

Además, el artista ha mantenido una enorme popularidad entre distintas generaciones, lo que podría traducirse en una convocatoria masiva en caso de confirmarse un evento de este tipo en el centro de la Ciudad de México.

Luis Miguel es uno de los cantantes más populares de la música en español y sus conciertos suelen registrar llenos totales./ luismigueloficial.com