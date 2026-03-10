Monterrey con marca perfecta ante Cruz Azul en Concacaf Champions Cup

Monterrey y Cruz Azul se enfrentarán una vez más en la Concacaf Champions Cup cuando disputen la ida de los octavos de final en el Estadio BBVA.

El duelo marcará un nuevo capítulo en la historia entre ambos clubes dentro del torneo internacional, donde ya han protagonizado enfrentamientos en ediciones pasadas.

Monterrey festeja | MEXSPORT

Rayados vs Cruz Azul en Concacaf

No será la primera vez que regiomontanos y celestes se crucen en esta competencia. La primera serie ocurrió en 2011 durante las semifinales.

En el partido de ida, Rayados se impuso 2-1 en Monterrey y posteriormente igualaron 1-1 en la vuelta, resultado que permitió al conjunto albiazul avanzar con marcador global de 3-2.

Estadio BBVA de Rayados de Monterrey | IMAGO7

Una década después volvieron a encontrarse, nuevamente en semifinales, durante la edición de 2021. En aquella ocasión, Monterrey volvió a hacer valer su condición de local al ganar 1-0 en la ida y posteriormente firmó una contundente victoria de 4-1 en la vuelta para cerrar la serie con global de 5-1.

En total, de cuatro partidos disputados entre ambos en este torneo, Rayados suma tres triunfos y un empate mostrando su supremacía sobre los cementeros en estos partidos directos, aunque recientemente tuvieron un difícil un revés en el Clausura 2026.

Luca Orellano tras caer ante Cruz Azul en Liga MX I IMAGO7

¿Cuál es el antecedente más reciente?

Sin embargo, el antecedente más reciente entre ambos clubes fue en la Liga MX, también en el Estadio BBVA, donde Cruz Azul se llevó la victoria por 0-2.