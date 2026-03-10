Isaac del Toro termina segundo en la Etapa 2 del Tirreno-Adriático 2026 y toma el liderato en la clasificación

No afloja y busca otra victoria. Isaac del Toro confirmó su condición de protagonisto en la carrera Tirreno-Adriático 2026 y finalizó segundo en la Etapa 2 este martes 10 de marzo. Con ello, el mexicano se puso la casaca azul que distingue al líder de la clasificación general de esta tradicional carrera por etapas.

Luego de finalizar décimo en la Etapa 1, la cual fue a contrarreloj, el de Ensenada volvió a los primeros planos en la prueba de montaña. En un dramático cierre con Mathieu van der Poel y Giulio Pellizzari, el ciclista de UAE Emirates Team XRG terminó por detrás del neerlandés, pero delante del italiano, que se colocó segundo de la clasificación.

Del Toro en conferencia de prensa previo al inicio del Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT

Fue a unos seis kilómetros al final, que el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma), el mexicano Del Toro (UAE) y el neerlandés Van der Poel (Alpecin Deceuninck) se alejaron del pelotón. No obstante, el primero sufrió una dura cañida cuando le falló la rueda delantera y con ello sus rivales se alejaron, además de que Pellizzari (BORA) se sumí a la disputa.

Ya fuera del 'sterrato', con poco más de un kilómetro por delante, ninguno de los tres cedió terreno y fue el italiano, apoyado por el público local, quien tomó valor y lanzó su ataque. Sin embargo, el neerlandés y el mexicano se repusieron y en su contraataque lo superaron en el último suspiro, aunque fue la experiencia la que le permitió a Van der Poel subir a lo más alto del podio.

Así marcha la clasificación del Tirreno-Adriático 2026

El segundo lugar fue suficiente para que 'Torito' tomara en su poder La 'Maglia Azzurra'. El mexicano se la 'arrebató' a Filippo Ganna, que cayó hasta el octavo puesto de la clasificación general. Pellizzari está a tres segundos del ciclista de Ensenada, que tiene una ventaja de 13 segundos sobre Magnus Sheffield, que a su vez supera por cuatro a Alan Hatherly y por cinco Primož Roglič, que completa el Top 5 por ahora.

Isaac del Toro durante la Etapa 1 del Tirreno-Adriático 2026 | MEXSPORT

Del Toro, además, está a un punto de Van der Poel y Ganna en la clasificación de puntos. Mientras que en la clasificación de montaña está tercero, a dos unidades del neerlandés, y en la clasificación de ciclistas jóvenes también lidera por delante de Pellizzari.

¿Cuándo es la Etapa 3 del Tirreno-Adriático 2026?

La actividad de la Carrera de los Mares continúa este miércoles 11 de marzo, con la Etapa 3 con 221 kilómetros desde Cortona hasta Magliano de’ Marsi, a . Está previsto que esta prueba comience alrededor de las 3:25 horas (tiempo del centro de México), para finalizar alrededor de las 8:40 horas; la actividad podrá seguirse a través de la señal de ESPN y Disney+.

Se trata de una etapa muy larga y ligeramente ondulada, en una sucesión de suaves subidas y bajadas, incluidos tramos alrededor de Todi y la zona de Marmore. Tiene un final rápido y gradual en subida durante los últimos 15 kilómetros (llanos y prácticamente rectos), que conducen a la recta final (alrededor del 3%). Tras entrar en Magliano de' Marsi, la carretera presenta una ligera subida (alrededor del 2%) hasta la recta final asfaltada.