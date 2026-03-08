Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

El problema de la UFC: Raúl Rosas Jr., el peleador más joven en firmar con la casa del MMA

Raúl Rosas Jr. en UFC I AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 15:53 - 08 marzo 2026
El peleador mexicano conquistó una nueva victoria dentro del octágono y se mantiene invicto

Los límites y el miedo es algo que un peleador de la UFC no conoce, sin embargo, cuando uno de ellos es mexicano, el miedo es para los rivales, aún más cuando el hombre de una de las esquinas es el peso gallo, Raúl Rosas Jr., mejor conocido como ‘El problema’.

Rosas Jr. vs Rob Font en Las Vegas I AP

¿Quién es Raúl Rosas Jr.?

El originario de Nuevo México es por mucho uno de los prospectos de las artes marciales mixtas más importante de la generación 2004. Rosas fue el peleador mexicano más joven en fichar con un equipo de UFC con solo 17 años

UFC Las Vegas Night I AP

Desde su debut en el 2022 al derrotar a Mando Gutiérrez, en el programa, Dana White Contender Series, el mexicano se robó las miradas del público y de los patrocinadores, pues con su 5-0 invicto logró firmar su entrada a la jaula más importante del planeta.

En UFC no pudo empezar de la mejor manera, pues solo tres meses después entró al ring contra Jay Perrin, derrotándolo por sumisión tras un gran movimiento de estrangulamiento solo en el primer asalto. 

Raúl Rosas Jr. en su pelea co estelar de Las vegas I AP

Aquí y ahora

Luego de sumar un 16-1-0, Rosas subió a la jaula de Las Vegas ante Rob Font, la cual terminó en una nueva victoria para él de Nuevo México por decisión unánime, posicionándolo como uno d e los mejores de la categoría.

Tras su victoria en Las Vegas, El Problema aseguró estar orgullosos del resultado pese a no lograr el knockout y reconoció la fuerza de su rival, además de confirmar que no importa el nombre de su siguiente oponente, él irá por el cinturón.

“Planeaba conseguir el nocaut, pero vi que sería muy fácil hacer el derribo. No estoy satisfecho, quería acabarlo, hizo un gran trabajo para sobrevivir. A mí se me respeta. Este lunes, voy a tener un número a lado de mi nombre. Cualquiera en el top 10, voy por el cinturón”, declaró el Niño Problema.
Rosas Jr. vs Rob Font en UFC Las Vegas Night I AP
