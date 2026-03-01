Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
UFC México vuelve con derrota de Brandon Moreno y con estrellas mexicanas en ascenso

Brandon Moreno perdió en CDMX l CAPTURA
Aldo Martínez
Aldo Martínez 00:51 - 01 marzo 2026
Imanol Rodríguez, Regina Tarin y el ‘doctor’ David Martínez se robaron la noche en la Arena Ciudad de México.

El octágono más grande del mundo regresó a México con el UFC México Night 2026 Moreno vs. Kavanagh, el mismo que terminó con una derrota para el originario de Tijuana, pero con un marcador favorable para los mexicanos que se presentaron desde los preliminares hasta el main event.

Preliminares de máximo nivel 

El show en las tierras mexicanas no pudo empezar de la mejor manera. Con Religious Man, de la conocida película ‘Nacho libre’, el estadounidense Wess Schultz dio por inaugurada la jaula.

Con siete grandes combates, la tarde del México Night pisó fuerte tras su ausencia de un año. La presencia latina jugó un papel fundamental, pues el público dejó en claro quiénes eran sus favoritos de principio a fin.

Para los de casa las cosas no pudieron salir de la mejor manera, teniendo tercia de Victoritas, iniciando con el debut en UFC de Regina ‘Kill Bill’ Tarin, que al ritmo de ‘La nena’ de Edén Muñoz, le dijo al mundo: "Aquí estoy".

Regina Tarin emocionada tras su victoria | Captura de pantalla de @UFC

UFC en su máxima expresión

Con una Arena a su máxima carga, Imanol Rodríguez dio un golpe de autoridad al vencer al peruano Kevin Borjas. El de Ensenada, Baja California, se repuso de un primer asalto con muchos problemas y finalmente logró derribar al sudamericano para finiquitar el combate con TKO

Quien hizo lo propio fue Edgar Chairez, que en uno de los pocos combates que se decidieron por calificación dividida se consagró en su regreso tras un año por lesión, levantando la mano una vez ante Felipe Bunes

¡Orgullo mexicano! Edgar Chairez debutará en UFC ante Tatsuro Taira | INSTAGRAM @chairez686

Sin embargo, no todo iba a salir de la mejor manera en tierras aztecas, porque el estadounidense King Green se robaría el festejo mexicano imponiéndose a Daniel Zellhuber por un imponente KO en el segundo asalto. 

Leyendas en vida 

Finalmente, la cartelera cerró con dos grandes combates, empezando con el de la leyenda ecuatoriana Marlon ‘Chito’ Vera ante el joven mexicano David Martínez, el mismo que fue una guerrera de inicio a fin, dejando la decisión a los jueces. Al final, la técnica y agresividad de David superó a la experiencia y el coraje de Chito. 

Quien hizo lo propio fue el protagonista de la noche, Brandon Moreno, quien cerró uno de los eventos más esperados del año con una triste derrota ante Lon’er Kavanagh, el cual lo dominó de principio a fin. El combate concluyó con una decisión unánime en favor del inglés, vaciando las bancas de la Arena Ciudad de México.

