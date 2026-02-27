Todos los peleadores superan la báscula rumbo a UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh

Todos los peleadores que formarán parte de UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh superaron la primera prueba: la báscula. Salvo la mexicana Regina Tarin, nadie tuvo complicaciones con el peso. Eso sí, en los primeros careos ya se encendió la mecha y todo apunta a una noche memorable en la Arena Ciudad de México.

Moreno y Kavanagh cumplen con el peso y sellan la estelar con respeto

Los primeros en subir a la romana fueron Brandon Moreno y el inglés Lone’er Kavanagh. Con físicos impecables, marcaron 125.5 y 125 libras, respectivamente, para hacer oficial la pelea estelar.

En el cara a cara, “The Assassin Baby” sintió el respaldo de la localía; con la bandera en el hombro y mucho respeto de por medio, ambos se observaron por última vez antes del combate y sellaron el momento con un apretón de manos.

Cara a cara de Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh frente al Palacio de Bellas Artes | X: @ufc

Chispas en la coestelar y drama en el debut de Regina Tarin

En la coestelar, David Martínez y Marlon Vera también cumplieron con la báscula al registrar 135 y 136 libras, respectivamente. Aunque en la previa hubo mucho respeto, en el frente a frente saltaron chispas, dejando la sensación de que podría ser la pelea que se robe la noche.

La única que sufrió para dar el peso fue Regina Tarin. “La Kill Bill” subió con visible tensión y, casi al límite del tiempo, detuvo la báscula en 130 libras, el máximo permitido. Al lograrlo, no pudo contener la emoción. Y no es para menos: será su debut en UFC, en una pelea que aceptó con apenas dos días de anticipación.

Regina Tarín debuta en la UFC en México | Imagen de @UFC

Cartelera confirmada para este sábado en la Arena Ciudad de México

Así quedó confirmada la cartelera de UFC México, que se celebrará este sábado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México. La cartelera preliminar comenzará a las 4:00 pm, mientras que la función principal arrancará a las 7:00 pm.

Cartelera principal

Brandon Moreno (125.5 lbs) vs. Lone’er Kavanagh (125 lbs).

Marlon Vera (136 lbs) vs. David Martínez (135 lbs).

Daniel Zellhuber (155 lbs) vs. King Green (155 lbs).

Edgar Chairez (125 lbs) vs. Felipe Bunes (125 lbs).

Imanol Rodríguez (125 lbs) vs. Kevin Borjas (126 lbs).

Santiago Luna (136 lbs) vs. Ángel Pacheco (135 lbs).

Cartelera preliminar

Ryan Gandra (185 lbs) vs. José Daniel Medina (186 lbs).

Ailin Pérez (136 lbs) vs. Macy Chiasson (136 lbs).

Cristian Quiñónez (136 lbs) vs. Kris Moutinho (136 lbs).

Douglas Silva de Andrade (146 lbs) vs. Javier Reyes (145 lbs).

Regina Tarin (130 lbs) vs. Ernesta Kareckaite (129.5 lbs).

Erik Silva (146 lbs) vs. Francis Marshall (145 lbs).

Damián Pinas (186 lbs) vs. Wes Schultz (186 lbs).