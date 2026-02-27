Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Escándalo de partidos amañados en primera división de Europa; hay dos jugadores detenidos

Balón de futbol en Europa | PIXABAY
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:12 - 27 febrero 2026
La red de amaño de partidos para apuestas se ha extendido hasta el norte de Europa. Once años después del último escándalo de este tipo, ha estallado otro escándalo, ahora en Noruega.

La policía realizó siete arrestos el miércoles, incluyendo a dos futbolistas de la Eliteserien, del KFUM Oslo, equipo que terminó en el duodécimo puesto la temporada pasada.

Las detenciones tuvieron lugar el pasado miércoles, en el marco de una investigación sobre corrupción agravada y fraude relacionado con apuestas en partidos de futbol, según informa el diario A Bola.

Jugadores del KFUM Oslo durante un partido | X: @KFUMOslo
El fiscal noruego, Sahd Iqbal, confirmó a la cadena de televisión NRK que, además de los arrestos, la policía también realizó registros en varias direcciones, una acción que llevó a la incautación de material relevante para el caso.

Uno de los arrestados fue presentado ante un juez para la aplicación de medidas coercitivas y fue puesto en prisión preventiva. "El caso se encuentra en una fase inicial y aún quedan muchas medidas por tomar. La investigación continúa a toda velocidad y las pesquisas son una prioridad", declaró Iqbal.

Jugadores del KFUM Oslo durante un partido | X: @KFUMOslo
Karl-Petter Loken, secretario general de la Federación Noruega de Futbol (NFF), describió la situación como “increíble y lamentable para los implicados y para todo el fútbol noruego”, y mencionó que hasta el momento nadie ha sido condenado.

Loken reforzó la política de “tolerancia cero” de la Federación en lo que respecta a las apuestas en partidos en los que están implicados los propios deportistas: “Es especialmente grave cuando los jugadores son sospechosos de implicación directa en apuestas, incluso si no se trata de la manipulación del resultado final del partido. En general, la manipulación de apuestas es una de las mayores amenazas para el deporte”.

Postura del KFUM Oslo

“Es un asunto que nos tomamos muy en serio. No tenemos suficiente información para comentar toda la historia de este caso, pero podemos confirmar que dos de nuestros jugadores han sido acusados en este caso”, declaró el director general del KFUM Oslo, Thor-Erik Stenberg, en la página web oficial del club.

Antecedentes en Noruega

En 2014, Drin Shala, ex portero del equipo Follo, y Alban Shipshani, ex delantero del Asker, fueron condenados a ocho meses de prisión. Formose Pape Mendy (Follo) fue condenado a seis meses de prisión por corrupción y fraude.

Se apostaron grandes sumas en un corto período en dos partidos disputados el 24 de junio de 2012. En esa fecha, el equipo Follo fue derrotado por 4-3 por el Ostsiden, después de ir ganando 3-0 a falta de 25 minutos para el final del partido, y el Asker perdió 1-7 contra el Frigg Oslo, a pesar de ser considerado favorito.

