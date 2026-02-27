Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Luis Enrique lanza advertencia tras sorteo de la Champions League: 'Todo el mundo sabe que podemos ganar'

Luis Enrique durante el partido PSG vs Mónaco de la Champions League | AP
Luis Enrique durante el partido PSG vs Mónaco de la Champions League | AP
Esteban Gutiérrez 12:00 - 27 febrero 2026
El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha lanzado una clara advertencia a sus rivales en la UEFA Champions League tras el sorteo de las fases eliminatorias.

El técnico español sostiene que el PSG ya no es el equipo subestimado del año pasado y que los parisinos son ahora considerados verdaderos favoritos al trofeo.

Marquinhos y Kvaratskhelia festejan uno de los goles del PSG vs Mónaco en la Champions League | AP
Marquinhos y Kvaratskhelia festejan uno de los goles del PSG vs Mónaco en la Champions League | AP

Chelsea, el primer obstáculo

El sorteo de Nyon no ha sido nada beneficioso con el campeón francés. En octavos, el PSG se enfrentará al Chelsea, y en caso de clasificarse, se encontraría con el ganador del duelo entre el Galatasaray y el Liverpool.

Más adelante, en el horizonte aparecen nombres de peso como el Real Madrid, el Manchester City o el Bayern Munich. A pesar de ello, Enrique asegura que su equipo está preparado para cualquier escenario.

Marquinhos festeja uno de los goles del PSG vs Mónaco en la Champions League | AP
Marquinhos festeja uno de los goles del PSG vs Mónaco en la Champions League | AP

"Es diferente al año pasado, cuando nadie creía que podíamos ganar la Champions League. Hoy, todo el mundo sabe que podemos ganar esta competición", declaró Luis Enrique este viernes en conferencia de prensa.

El entrenador reconoció que el nivel debe elevarse en las fases decisivas, pero ve un claro progreso en el juego del equipo: "Para eso tenemos que mejorar nuestras actuaciones, somos conscientes. Pero lo que hemos visto es positivo y tenemos que acostumbrarnos a diferentes circunstancias".

Luis Enrique durante el partido PSG vs Mónaco de la Champions League | AP
Luis Enrique durante el partido PSG vs Mónaco de la Champions League | AP

Finalmente, el técnico español destacó la fortaleza mental mostrada por el PSG en la actual temporada, donde ha visto algunos tropiezos importantes.

«Lo que me hace optimista es la capacidad del equipo para gestionar los problemas encontrados esta temporada. Hemos demostrado muchas veces quiénes somos. Hemos jugado muchos partidos buenos. Estadísticamente, estamos incluso mejor en ciertos aspectos. Estoy satisfecho con la forma en que preparamos los partidos y cómo evolucionamos. El equipo demuestra que puede superar situaciones difíciles», declaró el técnico.

