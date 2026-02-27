Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions

Con la goleada 9-0 de Philadelphia Union ante Defence Force de Trinidad y Tobago, para un marcador global de 12-0, quedaron definidos todos los invitados a Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf. De los 16 clasificados, nueve son de la MLS (incluido el canadiense Vancouver Whitecaps), cinco son mexicanos, uno de Jamaica y otro más de Costa Rica.

Mount Pleasant representará al futbol caribeño, mientras que Alajuelense lo hará por el futbol centroamericano; ambos clasificaron de manera automática al recibir 'bye' en la Primera Ronda. El conjunto costarricense se enfrentará a LAFC y el ganador se medirá al vencedor de la serie entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul.

Cruz Azul en su victoria en CONCACAF ante Vancouver FC I MEXSPORT

La Máquina, actual campeón de la Concachampions, eliminó a Vancouver FC con una goleada global 8-0, mientras que la Pandilla se impuso 3-1 ante Xelajú de Guatemala. Ahora protagonizará la única serie de Octavos de Final entre clubes mexicanos, de los cuales el único que quedó fuera en la Primera Ronda fue Pumas ante San Diego FC.

¿Quiénes fueron los últimos invitados a Octavos de Final?

Con la victoria 9-0 en casa, Cincinnati sentenció 13-0 la eliminatoria contra Universidad O&M. Por otra parte, Vancouver Whitecaps -actual subcampeón del torneo- se impuso 2-0 luego del empate sin goles ante Club Sport Cartaginés de Costa Rica.

Geiner Martínez en celebración en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Galaxy fue el único equipo que no pudo ganar la serie y empató en el marcador global 1-1 frente a Sporting San Miguelito de Panamá. Sin embargo, por el gol de visitante los angelinos avanzaron a Octavos de Final, para los cuales el último invitado fue el ya mencionado Philadelphia Union.

Así se jugarán los Octavos de Final de la Concachampions

Ahora, The Union se enfrentará a América, en la misma llave en la cual están Inter Miami y Nashville SC. Por lo que, si las Águilas superan al equipo de Philadelphia y las Garzas también ganan su eliminatoria, Lionel Messi podría visitar el Estadio Ciudad de los Deportes en Cuartos de Final.

En cuanto a Toluca, actual bicampeón de la Liga MX y que por ende avanzó directo a Octavos de Final, se enfrentará a San Diego FC y el vencedor se medirá ante el ganador de la serie entre Mount Pleasant y Galaxy. Mientras que Tigres, el último club mexicano, jugará contra Cincinnati FC en la misma llave en la cual están el Whitecaps y Seattle Sounders, también clasificado directo a Octavos.

Las fechas exactas de los partidos se confirmarán en próximos días. Sin embargo, por ahora está previsto que los partidos de ida se jueguen entre el martes 10 y jueves 12 de marzo, mientras que los de vuelta están programados para disputarse entre el martes 17 y jueves 19.