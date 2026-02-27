Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions

La Temporada 2025-26 de la Copa de Campeones Concacaf avanza | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 22:15 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Este jueves quedaron definidos los enfrentamientos de la siguiente ronda de la Copa de Campeones Concacaf

Con la goleada 9-0 de Philadelphia Union ante Defence Force de Trinidad y Tobago, para un marcador global de 12-0, quedaron definidos todos los invitados a Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf. De los 16 clasificados, nueve son de la MLS (incluido el canadiense Vancouver Whitecaps), cinco son mexicanos, uno de Jamaica y otro más de Costa Rica.

Mount Pleasant representará al futbol caribeño, mientras que Alajuelense lo hará por el futbol centroamericano; ambos clasificaron de manera automática al recibir 'bye' en la Primera Ronda. El conjunto costarricense se enfrentará a LAFC y el ganador se medirá al vencedor de la serie entre Rayados de Monterrey y Cruz Azul.

Cruz Azul en su victoria en CONCACAF ante Vancouver FC I MEXSPORT
Cruz Azul en su victoria en CONCACAF ante Vancouver FC I MEXSPORT

La Máquina, actual campeón de la Concachampions, eliminó a Vancouver FC con una goleada global 8-0, mientras que la Pandilla se impuso 3-1 ante Xelajú de Guatemala. Ahora protagonizará la única serie de Octavos de Final entre clubes mexicanos, de los cuales el único que quedó fuera en la Primera Ronda fue Pumas ante San Diego FC.

¿Quiénes fueron los últimos invitados a Octavos de Final?

Con la victoria 9-0 en casa, Cincinnati sentenció 13-0 la eliminatoria contra Universidad O&M. Por otra parte, Vancouver Whitecaps -actual subcampeón del torneo- se impuso 2-0 luego del empate sin goles ante Club Sport Cartaginés de Costa Rica.

Geiner Martínez en celebración en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Geiner Martínez en celebración en la Copa de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Galaxy fue el único equipo que no pudo ganar la serie y empató en el marcador global 1-1 frente a Sporting San Miguelito de Panamá. Sin embargo, por el gol de visitante los angelinos avanzaron a Octavos de Final, para los cuales el último invitado fue el ya mencionado Philadelphia Union.

Así se jugarán los Octavos de Final de la Concachampions

Ahora, The Union se enfrentará a América, en la misma llave en la cual están Inter Miami y Nashville SC. Por lo que, si las Águilas superan al equipo de Philadelphia y las Garzas también ganan su eliminatoria, Lionel Messi podría visitar el Estadio Ciudad de los Deportes en Cuartos de Final.

En cuanto a Toluca, actual bicampeón de la Liga MX y que por ende avanzó directo a Octavos de Final, se enfrentará a San Diego FC y el vencedor se medirá ante el ganador de la serie entre Mount Pleasant y Galaxy. Mientras que Tigres, el último club mexicano, jugará contra Cincinnati FC en la misma llave en la cual están el Whitecaps y Seattle Sounders, también clasificado directo a Octavos.

Las fechas exactas de los partidos se confirmarán en próximos días. Sin embargo, por ahora está previsto que los partidos de ida se jueguen entre el martes 10 y jueves 12 de marzo, mientras que los de vuelta están programados para disputarse entre el martes 17 y jueves 19.

Así se jugarán los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf | RÉCORD
Así se jugarán los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf | RÉCORD
Últimos videos
Lo Último
23:32 Chicharito Hernández 'desprecia a Chivas' y lo 'borra' de su trayectoria
23:21 Partidos de hoy viernes 26 de febrero 2026
22:58 Clima en México viernes 27 de febrero: hasta 45°C en estos estados y calor en CDMX
22:53 ¡Casi lo rompen! Seguridad derriba a Lionel Messi por invasión de aficionados en Puerto Rico
22:41 Cruz Azul anunció cambio de sede para su partido del fin de semana
22:15 Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions
22:00 Camión de peregrinos choca en Constituyentes; hay 10 lesionados
21:43 Infantino ratifica a México como sede del Mundial 2026 y expresa su confianza a Sheinbaum
21:21 Tacos del Malilla: dónde está la taquería del reguetonero y qué puedes pedir del menú
21:16 ¡Campeones! Lanús venció a Flamengo y se corona campeón de la Recopa Sudamericana
Tendencia
1
Futbol Infantino ratifica a México como sede del Mundial 2026 y expresa su confianza a Sheinbaum
2
Futbol ¡Casi lo rompen! Seguridad derriba a Lionel Messi por invasión de aficionados en Puerto Rico
3
Futbol Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions
4
Otros Deportes ¿Quién decidió la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Jalisco?
5
Futbol Nacional ¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
6
Contra Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
Te recomendamos
Hernández en lamento luego de fallar un penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Futbol
26/02/2026
Chicharito Hernández 'desprecia a Chivas' y lo 'borra' de su trayectoria
Pumas y Tijuana se roban los reflectores en la actividad del viernes | IMAGO7
Futbol
26/02/2026
Partidos de hoy viernes 26 de febrero 2026
Clima en México viernes 27 de febrero: hasta 45°C en estos estados y calor en CDMX
Contra
26/02/2026
Clima en México viernes 27 de febrero: hasta 45°C en estos estados y calor en CDMX
Seguridad derribó a Messi por invasión de aficionados | AP
Futbol
26/02/2026
¡Casi lo rompen! Seguridad derriba a Lionel Messi por invasión de aficionados en Puerto Rico
Banderín de Cruz Azul durante el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Futbol
26/02/2026
Cruz Azul anunció cambio de sede para su partido del fin de semana
Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions
Futbol
26/02/2026
Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions