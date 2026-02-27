Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Clima en México viernes 27 de febrero: hasta 45°C en estos estados y calor en CDMX

Alcaldías del sur y oriente de la CDMX registrarán las temperaturas más elevadas./ CONAGUA
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:58 - 26 febrero 2026
Autoridades recomiendan evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

El calor comienza a intensificarse en gran parte del país. Para este 27 de febrero, el pronóstico meteorológico indica temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados Celsius en algunos estados, mientras que la Ciudad de México se despide del mes con ambiente cálido y prevé un inicio de marzo con valores por encima del promedio habitual.

De acuerdo con los reportes meteorológicos difundidos este miércoles, entidades del norte, occidente y sur del país registrarán las temperaturas más elevadas. En particular, zonas de Guerrero, Michoacán, Morelos y algunas regiones del norte podrían experimentar máximas cercanas a los 40 y hasta 45 grados.

Alcaldías del sur y oriente de la CDMX registrarán las temperaturas más elevadas./ Pixabay

El incremento en las temperaturas está asociado a un sistema de alta presión que favorece cielos despejados y escasa probabilidad de lluvias en amplias regiones. Esto permite una mayor radiación solar y, en consecuencia, un aumento considerable en el termómetro durante las horas de mayor insolación.

¿Dónde hará más calor en México este 27 de febrero?

Los pronósticos señalan que los estados con valores más extremos serán aquellos ubicados en zonas costeras y del sur del país, donde las temperaturas podrían situarse entre 40 y 45 grados Celsius. También se prevé ambiente muy caluroso en regiones del Pacífico y algunas áreas del noreste.

En contraste, en zonas montañosas del centro y norte aún podrían registrarse mañanas frescas; sin embargo, el contraste térmico será marcado conforme avance el día.

Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a golpes de calor.

¿Qué alcaldías de CDMX tendrán temperaturas más altas?

En la Ciudad de México, el cierre de febrero estará acompañado de máximas que podrían oscilar entre los 28 y 30 grados Celsius, particularmente en alcaldías del sur y oriente donde el calor suele sentirse con mayor intensidad.

La Ciudad de México cerrará febrero con máximas cercanas a los 28 y 30 grados./ X: Conagua

Demarcaciones como Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa podrían registrar las temperaturas más elevadas durante el fin de semana, mientras que en zonas altas el ambiente será ligeramente más templado por la altitud.

Las autoridades capitalinas prevén cielo mayormente despejado y bajo potencial de lluvia, condiciones que favorecerán días soleados para el arranque de marzo.

Protección Civil pide mantenerse hidratado ante el aumento de temperaturas./ Pixabay
Clima en México viernes 27 de febrero: hasta 45°C en estos estados y calor en CDMX
