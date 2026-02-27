Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Asesinan en Culiacán a Julio César Beltrán, acordeonista de Grupo Arraigado

El acordeonista formaba parte de Grupo Arraigado, conjunto del regional mexicano originario de Sinaloa./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:13 - 26 febrero 2026
El ataque ocurrió sobre el bulevar Paseo Niños Héroes, una de las vialidades más transitadas de la ciudad

Un nuevo hecho violento sacudió a la escena del regional mexicano en Sinaloa. Julio César Beltrán, acordeonista de Grupo Arraigado, perdió la vida tras un ataque a balazos registrado la tarde del miércoles 25 de febrero en la ciudad de Culiacán.

El crimen ocurrió sobre el bulevar Paseo Niños Héroes, conocido popularmente como el “Malecón Viejo”, una de las vialidades más transitadas de la capital sinaloense. De acuerdo con los primeros informes, el músico se encontraba dentro de su vehículo cuando fue alcanzado por disparos efectuados por hombres armados.

Grupo Arraigado confirmó el fallecimiento mediante un mensaje en redes sociales./ RS

Testigos relataron que la agresión se produjo cuando la unidad estaba detenida momentáneamente por el semáforo. Tras las detonaciones, los responsables escaparon del lugar, mientras personas que se encontraban en la zona buscaron ponerse a salvo y solicitaron ayuda.

Paramédicos arribaron minutos después; sin embargo, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Elementos de distintas corporaciones acordonaron el perímetro para permitir las diligencias periciales y el traslado del cuerpo por parte del Servicio Médico Forense.

Grupo Arraigado se despide de su acordeonista

La agrupación sinaloense confirmó el fallecimiento mediante un mensaje en redes sociales, donde dedicó palabras de despedida a su compañero.

La Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio./ RS

“Julio César, quien ha partido de este mundo dejando una huella imborrable en el corazón de quienes tuvimos el honor de conocerlo y amarlo. Hombre íntegro y responsable, dedicó su vida al bienestar de su familia. Fue un gran hijo, un hermano solidario y un padre ejemplar. Amigo leal, de palabra firme y trato noble”.

En el mismo comunicado agregaron: “Su legado no se mide en el tiempo, sino en el amor que sembró, en las enseñanzas que deja y en las melodías que seguirán resonando como eco eterno de su presencia”.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre posibles líneas de investigación. Las autoridades estatales mantienen abierta la carpeta correspondiente para esclarecer los hechos.

Julio César Beltrán formaba parte de Grupo Arraigado, conjunto originario de Culiacán enfocado en el estilo sierreño y corridos contemporáneos. La banda había compartido recientemente material de presentaciones en vivo a través de sus plataformas digitales.

El crimen impacta nuevamente a la escena del regional mexicano en la capital sinaloense./ RS
