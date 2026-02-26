¿Quién decidió la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Jalisco?

La Copa del Mundo de Clavados 2026 no se llevará a cabo en Zapopan, Jalisco. La decisión fue anunciada por World Aquatics, organismo rector de las disciplinas acuáticas a nivel internacional, tras un proceso de evaluación relacionado con la situación de seguridad en la entidad sede.

El evento estaba programado del 5 al 8 de marzo en el Centro Acuático Metropolitano, instalación que había sido confirmada previamente como escenario oficial de la competencia. Sin embargo, la entidad decidió cancelar el evento deportivo a una semana de que se llevara a cabo.

World Aquatics anunció la cancelación del evento | X @WorldAquatics

El anuncio se realizó el 26 de febrero mediante un comunicado oficial, en el que la federación internacional detalló que la resolución se tomó luego de una 'revisión minuciosa del contexto local en Jalisco', con el objetivo de priorizar la integridad de atletas, entrenadores y delegaciones participantes. De acuerdo con el documento, la medida fue acordada en coordinación con autoridades deportivas mexicanas y forma parte de los criterios organizativos que rigen la realización de eventos internacionales.

World Aquatics fija criterios deportivos tras la cancelación

Además de informar sobre la cancelación de la etapa en Zapopan, World Aquatics precisó el impacto deportivo que tendrá esta determinación dentro del calendario del circuito. Según el organismo, el acceso a la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados, programada del 1 al 3 de mayo en China, se definirá exclusivamente con los resultados obtenidos en la primera etapa del serial.

Dicha competencia se encuentra actualmente en desarrollo en Montreal, por lo que los puntos acumulados en esa sede serán los únicos válidos para clasificar a la fase definitiva. Con esta aclaración, la federación buscó dar certidumbre a los equipos y atletas inscritos en el circuito internacional, ante la modificación del calendario originalmente anunciado.

World Aquatics, in consultation with Aquatics Mexico, the Mexican Federation of Diving and High Diving and CODE Jalisco, has taken the decision to cancel the World Aquatics Diving World Cup stop in Zapopan, Mexico, scheduled for 5-8 March 2026



The safety and security of all… pic.twitter.com/8yIDKA5T9D — World Aquatics (@WorldAquatics) February 26, 2026

Autoridades de Jalisco buscan recuperar la sede del Mundial de Clavados

Tras el anuncio, autoridades estatales y federales manifestaron su intención de realizar gestiones para intentar recuperar la fecha del evento en territorio jalisciense. El gobernador del estado, Pablo Lemus, informó que diversas instancias del deporte, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, trabajan en alternativas para que la competencia pueda llevarse a cabo.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que la decisión de World Aquatics respondió a factores logísticos y de agenda internacional, además del análisis del contexto local. Detalló que se mantienen reuniones en las que participan la CONADE y el CODE, con el objetivo de presentar opciones viables ante la federación internacional y la delegación china.

Jalisco busca recuperar el Mundial de Clavados | MEXSPORT

“Estamos viendo la logística en cuanto a fecha... en este momento hay una conferencia vía zoom con la federación mundial de clavados, la CONADE, el CODE y la Secretaría para ver la posibilidad, de recuperar en la misma fecha, convencer a China de que si alcanzamos a trasladarlos o podemos diferir un par de meses, pero no es una cancelación absoluto, sería un diferimiento de la fecha, dependerá de esa conferencia”, señaló Lemus.

Por ahora, la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan permanece vigente, mientras continúan las gestiones para definir si el evento puede ser reprogramado en una fecha posterior dentro del calendario internacional.