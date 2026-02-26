Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

¿Quién decidió la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Jalisco?

Rafael Trujillo 17:44 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Este jueves se anunció la cancelación del Mundial por temas de seguridad en México

La Copa del Mundo de Clavados 2026 no se llevará a cabo en Zapopan, Jalisco. La decisión fue anunciada por World Aquatics, organismo rector de las disciplinas acuáticas a nivel internacional, tras un proceso de evaluación relacionado con la situación de seguridad en la entidad sede.

El evento estaba programado del 5 al 8 de marzo en el Centro Acuático Metropolitano, instalación que había sido confirmada previamente como escenario oficial de la competencia. Sin embargo, la entidad decidió cancelar el evento deportivo a una semana de que se llevara a cabo.

World Aquatics anunció la cancelación del evento | X @WorldAquatics

El anuncio se realizó el 26 de febrero mediante un comunicado oficial, en el que la federación internacional detalló que la resolución se tomó luego de una 'revisión minuciosa del contexto local en Jalisco', con el objetivo de priorizar la integridad de atletas, entrenadores y delegaciones participantes. De acuerdo con el documento, la medida fue acordada en coordinación con autoridades deportivas mexicanas y forma parte de los criterios organizativos que rigen la realización de eventos internacionales.

World Aquatics fija criterios deportivos tras la cancelación

Además de informar sobre la cancelación de la etapa en Zapopan, World Aquatics precisó el impacto deportivo que tendrá esta determinación dentro del calendario del circuito. Según el organismo, el acceso a la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados, programada del 1 al 3 de mayo en China, se definirá exclusivamente con los resultados obtenidos en la primera etapa del serial.

Dicha competencia se encuentra actualmente en desarrollo en Montreal, por lo que los puntos acumulados en esa sede serán los únicos válidos para clasificar a la fase definitiva. Con esta aclaración, la federación buscó dar certidumbre a los equipos y atletas inscritos en el circuito internacional, ante la modificación del calendario originalmente anunciado.

Autoridades de Jalisco buscan recuperar la sede del Mundial de Clavados

Tras el anuncio, autoridades estatales y federales manifestaron su intención de realizar gestiones para intentar recuperar la fecha del evento en territorio jalisciense. El gobernador del estado, Pablo Lemus, informó que diversas instancias del deporte, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, trabajan en alternativas para que la competencia pueda llevarse a cabo.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que la decisión de World Aquatics respondió a factores logísticos y de agenda internacional, además del análisis del contexto local. Detalló que se mantienen reuniones en las que participan la CONADE y el CODE, con el objetivo de presentar opciones viables ante la federación internacional y la delegación china.

Jalisco busca recuperar el Mundial de Clavados | MEXSPORT

Estamos viendo la logística en cuanto a fecha... en este momento hay una conferencia vía zoom con la federación mundial de clavados, la CONADE, el CODE y la Secretaría para ver la posibilidad, de recuperar en la misma fecha, convencer a China de que si alcanzamos a trasladarlos o podemos diferir un par de meses, pero no es una cancelación absoluto, sería un diferimiento de la fecha, dependerá de esa conferencia”, señaló Lemus.

Por ahora, la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan permanece vigente, mientras continúan las gestiones para definir si el evento puede ser reprogramado en una fecha posterior dentro del calendario internacional.

El gobierno de Jalisco está buscando recuperar la fecha aunque siguen en díalogos | mexsport
Últimos videos
Lo Último
19:17 ¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
19:11 Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
19:03 VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
18:59 Edson Álvarez reaparece en muletas ¿Llega al Mundial 2026?
18:56 Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
18:55 Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026
18:54 Conchanguitos: Así es la concha inspirada en el mono Punch y se vende en CDMX
18:43 CURP Biométrica 2026: paso a paso para agendar tu cita en línea este mes
18:38 Delegaciones de otros países no quisieron viajar al Mundial de Clavados en Jalisco
18:20 Fernanda Sainz destaca el impacto y crecimiento del futbol femenil en México
Tendencia
1
Otros Deportes ¿Quién decidió la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Jalisco?
2
Futbol Nacional ¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
3
Contra Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
4
Futbol Nueva fase de remodelación del Estadio Azteca causa polémica en redes: "parece lona de tianguis"
5
Futbol Keylor Navas abre la puerta a quedarse en Pumas, pero "no hay nada que firmar"
6
Futbol Gianluca Prestianni admitió llamar "mono" a Vinicius, según reportes; Benfica lo desmiente
Te recomendamos
¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
Contra
26/02/2026
¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
26/02/2026
Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
Contra
26/02/2026
VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
Edson Álvarez compartió imágenes tras su cirugía | INSTAGRAM edsonnalvarez
Futbol
26/02/2026
Edson Álvarez reaparece en muletas ¿Llega al Mundial 2026?
Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
Contra
26/02/2026
Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026
Futbol
26/02/2026
Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026