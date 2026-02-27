Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), por medio de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuenta con una modalidad de internet portátil en esquema prepago que arranca desde 150 pesos mensuales. Esta opción está diseñada para quienes necesitan conexión sin contratar un servicio fijo o viven en zonas donde la infraestructura tradicional es limitada.

El servicio opera mediante un dispositivo MiFi, un módem compacto que genera su propia red WiFi utilizando la red celular 4.5G en banda 28. Su principal ventaja es la movilidad: puede utilizarse en casa, en traslados o en lugares donde no hay cableado de internet convencional.

Hasta 10 dispositivos pueden conectarse simultáneamente al MiFi de CFE Internet./ RS

¿Qué incluye el MiFi de CFE y cuánto cuesta?

El equipo tiene un precio de 1,145 pesos. Al adquirirlo, el usuario recibe el módem portátil, una tarjeta SIM de CFE Internet, 5 GB de datos con vigencia de 30 días y envío sin costo adicional.

Su configuración es sencilla: se inserta la SIM en el dispositivo, se enciende, se localiza el nombre de la red (SSID) desde el celular o computadora y se introduce la contraseña correspondiente. En los canales oficiales del servicio también se ofrecen guías para facilitar el proceso.

El MiFi permite enlazar hasta 10 dispositivos al mismo tiempo, entre teléfonos inteligentes, tabletas y laptops. Es importante considerar que el servicio está enfocado exclusivamente en datos móviles, por lo que no incluye llamadas ni mensajes SMS.

Los planes mensuales inician desde 150 pesos por 5 GB de datos./ Pixabay

Planes de recarga y vigencias disponibles

El esquema es de prepago, lo que significa que no exige contratos forzosos ni plazos mínimos. Las recargas mensuales disponibles son: 5 GB por $150

10 GB por $270

20 GB por $380

30 GB por $495

50 GB por $610

80 GB por $960

100 GB por $1,180

También existen alternativas con mayor duración, como 5 GB por seis meses a $510 pesos o 5 GB por un año a $1,010 pesos.

El consumo depende tanto del volumen de datos contratado como del tiempo de vigencia. Si los gigabytes se terminan antes del plazo establecido, es necesario realizar una nueva recarga para seguir navegando.

La velocidad del servicio se maneja bajo el esquema denominado “best effort”, lo que implica que puede variar según la intensidad de la señal y la demanda en la red de cada zona. Además, no cuenta con roaming internacional, por lo que únicamente funciona dentro del territorio mexicano y en áreas con cobertura disponible.

La velocidad del servicio puede variar según la cobertura y saturación de la red en cada zona./ Pixabay