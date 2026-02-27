Verificación de edad requerida
Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), por medio de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuenta con una modalidad de internet portátil en esquema prepago que arranca desde 150 pesos mensuales. Esta opción está diseñada para quienes necesitan conexión sin contratar un servicio fijo o viven en zonas donde la infraestructura tradicional es limitada.
El servicio opera mediante un dispositivo MiFi, un módem compacto que genera su propia red WiFi utilizando la red celular 4.5G en banda 28. Su principal ventaja es la movilidad: puede utilizarse en casa, en traslados o en lugares donde no hay cableado de internet convencional.
¿Qué incluye el MiFi de CFE y cuánto cuesta?
El equipo tiene un precio de 1,145 pesos. Al adquirirlo, el usuario recibe el módem portátil, una tarjeta SIM de CFE Internet, 5 GB de datos con vigencia de 30 días y envío sin costo adicional.
Su configuración es sencilla: se inserta la SIM en el dispositivo, se enciende, se localiza el nombre de la red (SSID) desde el celular o computadora y se introduce la contraseña correspondiente. En los canales oficiales del servicio también se ofrecen guías para facilitar el proceso.
El MiFi permite enlazar hasta 10 dispositivos al mismo tiempo, entre teléfonos inteligentes, tabletas y laptops. Es importante considerar que el servicio está enfocado exclusivamente en datos móviles, por lo que no incluye llamadas ni mensajes SMS.
Planes de recarga y vigencias disponibles
El esquema es de prepago, lo que significa que no exige contratos forzosos ni plazos mínimos. Las recargas mensuales disponibles son:
5 GB por $150
10 GB por $270
20 GB por $380
30 GB por $495
50 GB por $610
80 GB por $960
100 GB por $1,180
También existen alternativas con mayor duración, como 5 GB por seis meses a $510 pesos o 5 GB por un año a $1,010 pesos.
El consumo depende tanto del volumen de datos contratado como del tiempo de vigencia. Si los gigabytes se terminan antes del plazo establecido, es necesario realizar una nueva recarga para seguir navegando.
La velocidad del servicio se maneja bajo el esquema denominado “best effort”, lo que implica que puede variar según la intensidad de la señal y la demanda en la red de cada zona. Además, no cuenta con roaming internacional, por lo que únicamente funciona dentro del territorio mexicano y en áreas con cobertura disponible.
Antes de contratar, se recomienda consultar los mapas oficiales para verificar disponibilidad en el código postal correspondiente. Tanto la compra del equipo como las recargas se realizan a través de los canales autorizados de CFE Internet.