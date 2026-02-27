Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México

El internet portátil de CFE funciona bajo modalidad prepago, sin contratos forzosos./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:56 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El MiFi de CFE permite crear una red WiFi portátil utilizando la red celular 4.5G en banda 28

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), por medio de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuenta con una modalidad de internet portátil en esquema prepago que arranca desde 150 pesos mensuales. Esta opción está diseñada para quienes necesitan conexión sin contratar un servicio fijo o viven en zonas donde la infraestructura tradicional es limitada.

El servicio opera mediante un dispositivo MiFi, un módem compacto que genera su propia red WiFi utilizando la red celular 4.5G en banda 28. Su principal ventaja es la movilidad: puede utilizarse en casa, en traslados o en lugares donde no hay cableado de internet convencional.

Hasta 10 dispositivos pueden conectarse simultáneamente al MiFi de CFE Internet./ RS

¿Qué incluye el MiFi de CFE y cuánto cuesta?

El equipo tiene un precio de 1,145 pesos. Al adquirirlo, el usuario recibe el módem portátil, una tarjeta SIM de CFE Internet, 5 GB de datos con vigencia de 30 días y envío sin costo adicional.

Su configuración es sencilla: se inserta la SIM en el dispositivo, se enciende, se localiza el nombre de la red (SSID) desde el celular o computadora y se introduce la contraseña correspondiente. En los canales oficiales del servicio también se ofrecen guías para facilitar el proceso.

El MiFi permite enlazar hasta 10 dispositivos al mismo tiempo, entre teléfonos inteligentes, tabletas y laptops. Es importante considerar que el servicio está enfocado exclusivamente en datos móviles, por lo que no incluye llamadas ni mensajes SMS.

Los planes mensuales inician desde 150 pesos por 5 GB de datos./ Pixabay

Planes de recarga y vigencias disponibles

El esquema es de prepago, lo que significa que no exige contratos forzosos ni plazos mínimos. Las recargas mensuales disponibles son:

  • 5 GB por $150

  • 10 GB por $270

  • 20 GB por $380

  • 30 GB por $495

  • 50 GB por $610

  • 80 GB por $960

  • 100 GB por $1,180

También existen alternativas con mayor duración, como 5 GB por seis meses a $510 pesos o 5 GB por un año a $1,010 pesos.

El consumo depende tanto del volumen de datos contratado como del tiempo de vigencia. Si los gigabytes se terminan antes del plazo establecido, es necesario realizar una nueva recarga para seguir navegando.

La velocidad del servicio se maneja bajo el esquema denominado “best effort”, lo que implica que puede variar según la intensidad de la señal y la demanda en la red de cada zona. Además, no cuenta con roaming internacional, por lo que únicamente funciona dentro del territorio mexicano y en áreas con cobertura disponible.

La velocidad del servicio puede variar según la cobertura y saturación de la red en cada zona./ Pixabay

Antes de contratar, se recomienda consultar los mapas oficiales para verificar disponibilidad en el código postal correspondiente. Tanto la compra del equipo como las recargas se realizan a través de los canales autorizados de CFE Internet.

Últimos videos
Lo Último
19:17 ¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
19:11 Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
19:03 VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
18:59 Edson Álvarez reaparece en muletas ¿Llega al Mundial 2026?
18:56 Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
18:55 Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026
18:54 Conchanguitos: Así es la concha inspirada en el mono Punch y se vende en CDMX
18:43 CURP Biométrica 2026: paso a paso para agendar tu cita en línea este mes
18:38 Delegaciones de otros países no quisieron viajar al Mundial de Clavados en Jalisco
18:20 Fernanda Sainz destaca el impacto y crecimiento del futbol femenil en México
Tendencia
1
Otros Deportes ¿Quién decidió la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Jalisco?
2
Futbol Nacional ¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
3
Contra Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
4
Futbol Nueva fase de remodelación del Estadio Azteca causa polémica en redes: "parece lona de tianguis"
5
Futbol Keylor Navas abre la puerta a quedarse en Pumas, pero "no hay nada que firmar"
6
Futbol Gianluca Prestianni admitió llamar "mono" a Vinicius, según reportes; Benfica lo desmiente
Te recomendamos
¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
Contra
26/02/2026
¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
26/02/2026
Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
Contra
26/02/2026
VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
Edson Álvarez compartió imágenes tras su cirugía | INSTAGRAM edsonnalvarez
Futbol
26/02/2026
Edson Álvarez reaparece en muletas ¿Llega al Mundial 2026?
Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
Contra
26/02/2026
Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026
Futbol
26/02/2026
Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026