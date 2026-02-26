Verificación de edad requerida
Los conciertos más esperados de marzo 2026 en CDMX: Shakira, Kenia Os, Vive Latino y más...
La Ciudad de México se prepara para un mes lleno de conciertos en marzo de 2026. Desde grandes estrellas internacionales hasta eventos variados en distintos recintos, el público local y visitante podrá disfrutar de una amplia oferta musical. Aquí te compartimos las fechas y artistas confirmados para que no te pierdas ningún espectáculo importante.
¿Qué conciertos habrá en marzo 2026 en CDMX?
El 1 de marzo, la superestrella Shakira abrirá el mes con un concierto gratuito en el Zócalo de la ciudad, marcando uno de los eventos más esperados del año.
El 14 y 15 de marzo se celebrará el Vive Latino, uno de los festivales más importantes del país con una mezcla de artistas nacionales e internacionales.
Artistas confirmados en el Palacio de los Deportes incluyen a Christina Aguilera (17 de marzo), Kenia Os (19 de marzo) y el rapero Tyler, The Creator con dos fechas (24 y 25 de marzo).
También habrá presentaciones de Bryan Adams el 2 de marzo en la Arena Ciudad de México, y shows especiales como “Love The 90s” con clásicos de los 90 el 20 de marzo en ese mismo recinto.
Otros conciertos y artistas
Matisse – 3 de marzo en el Auditorio Nacional.
Sin Bandera – 6 de marzo en la Arena Ciudad de México.
Amanda Miguel – 8 de marzo en el Auditorio Nacional.
Ricky Martin – 14 de marzo en el Estadio Fray Nano
Lucero – 27 de marzo en el Auditorio Nacional.
Gloria Trevi – 20 de marzo en el Auditorio Nacional.
Jesse & Joy – 21 de marzo en el Auditorio Nacional.
Elena Rose – 26 de marzo en el Teatro Metropólitan
Remmy Valenzuela – 29 de marzo en el Auditorio Nacional.
Deftones – 29 de marzo en el Palacio de los Depores.
Nothing But Thieves – 31 de marzo en el Pepsi Center.
Conciertos para todos los gustos —desde pop, rock y festivales masivos hasta shows íntimos en recintos más pequeños— hacen de marzo un mes ideal para vivir música en vivo en CDMX.
Si eres amante de la música o simplemente quieres aprovechar marzo de 2026 en Ciudad de México para asistir a conciertos, este es el momento ideal para planear tu agenda. Con artistas nacionales e internacionales, grandes festivales y presentaciones para todos los estilos, la capital se pinta de música este mes. ¡Revisa las fechas, consigue tus boletos y disfruta de la mejor música en vivo!
