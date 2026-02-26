Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Los conciertos más esperados de marzo 2026 en CDMX: Shakira, Kenia Os, Vive Latino y más...

Los conciertos más esperados en marzo 2026. / @shakira / @keniaos
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:50 - 26 febrero 2026
Marzo llega con un calendario musical cargado en Ciudad de México: shows internacionales, festivales y presentaciones para todos los gustos. Conoce los conciertos confirmados y organiza tu plan con música en vivo.

La Ciudad de México se prepara para un mes lleno de conciertos en marzo de 2026. Desde grandes estrellas internacionales hasta eventos variados en distintos recintos, el público local y visitante podrá disfrutar de una amplia oferta musical. Aquí te compartimos las fechas y artistas confirmados para que no te pierdas ningún espectáculo importante.

¿Qué conciertos habrá en marzo 2026 en CDMX?

El 1 de marzo, la superestrella Shakira abrirá el mes con un concierto gratuito en el Zócalo de la ciudad, marcando uno de los eventos más esperados del año.

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de marzo de 2026 como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour./ AP

El 14 y 15 de marzo se celebrará el Vive Latino, uno de los festivales más importantes del país con una mezcla de artistas nacionales e internacionales.

Este es el cartel oficial para el Vive Latino 2026.

Artistas confirmados en el Palacio de los Deportes incluyen a Christina Aguilera (17 de marzo), Kenia Os (19 de marzo) y el rapero Tyler, The Creator con dos fechas (24 y 25 de marzo).

También habrá presentaciones de Bryan Adams el 2 de marzo en la Arena Ciudad de México, y shows especiales como “Love The 90s” con clásicos de los 90 el 20 de marzo en ese mismo recinto.

Christina Aguilera regresa a México en marzo. / @christinaaguilera

Otros conciertos y artistas

  • Matisse – 3 de marzo en el Auditorio Nacional.

  • Sin Bandera – 6 de marzo en la Arena Ciudad de México.

  • Amanda Miguel – 8 de marzo en el Auditorio Nacional.

  • Ricky Martin – 14 de marzo en el Estadio Fray Nano

  • Lucero – 27 de marzo en el Auditorio Nacional.

  • Gloria Trevi – 20 de marzo en el Auditorio Nacional.

  • Jesse & Joy – 21 de marzo en el Auditorio Nacional.

  • Elena Rose – 26 de marzo en el Teatro Metropólitan

  • Remmy Valenzuela – 29 de marzo en el Auditorio Nacional.

  • Deftones – 29 de marzo en el Palacio de los Depores.

  • Nothing But Thieves – 31 de marzo en el Pepsi Center.

Conciertos para todos los gustos —desde pop, rock y festivales masivos hasta shows íntimos en recintos más pequeños— hacen de marzo un mes ideal para vivir música en vivo en CDMX.

Gloria Trevi se presentará el 20 de marzo en el Auditorio Nacional. / @gloriatrevi

Si eres amante de la música o simplemente quieres aprovechar marzo de 2026 en Ciudad de México para asistir a conciertos, este es el momento ideal para planear tu agenda. Con artistas nacionales e internacionales, grandes festivales y presentaciones para todos los estilos, la capital se pinta de música este mes. ¡Revisa las fechas, consigue tus boletos y disfruta de la mejor música en vivo!

