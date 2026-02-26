EE. UU. ofrece 10 millones de dólares por los hermanos Arzate del Cártel de Sinaloa; “La Rana” es acusado de narcoterrorismo

El gobierno de Estados Unidos anunció que ofrece hasta 10 millones de dólares por información que permita capturar a René y Alfonso Arzate García, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa. Además, René Arzate, alias “La Rana”, fue acusado formalmente de narcoterrorismo.

¿Quiénes son los hermanos Arzate?

Las autoridades estadounidenses identifican a René Arzate García, conocido como “La Rana”, y a Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, como presuntos líderes de una célula del Cártel de Sinaloa que opera en Tijuana, una de las zonas más estratégicas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

René Arzate García, conocido como “La Rana”. / X: @FBIMostWanted

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los hermanos habrían controlado durante años rutas clave para el envío de fentanilo, metanfetamina, cocaína y marihuana hacia territorio estadounidense, principalmente a California.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por cada uno, sumando un total de 10 millones, por información que permita su arresto o condena.

Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”. /X: @StateINL

Acusación por narcoterrorismo contra “La Rana”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que René Arzate fue acusado en una corte federal del sur de California por narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de drogas y apoyo material al terrorismo.

Estos cargos se presentan bajo la legislación estadounidense que permite procesar a integrantes de organizaciones designadas como terroristas.

“La Rana” ha sido formalmente acusado en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. / X: @FBIMostWanted