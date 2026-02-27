Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Europa League 2025/26: Los resultados más destacados de la vuelta de los playoffs

Callum Hudson-Odoi, del Nottingham Forest, celebra un gol durante Europa League | AP
Aldo Martínez 18:07 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La segunda competencia más importante de Europa ya conoce a sus 16 clasificados a la fase final

Terminó la espera y tras cuatro grandes partidos de vuelta correspondientes a los Playoffs, la UEFA Europa League tiene listos a sus mejores 16 equipos rumbo a los Octavos de Final, destacando la eliminación de todos los equipos de jugadores mexicanos que participaban en el campeonato.

Celta de Vigo tras eliminar al PAOK | AP

Adiós a los mexicanos

Sin duda dos de las llaves que más llamaban la atención fueron las de los equipos de los mexicanos, Jorge Sánchez, Edson Álvarez y Julian Araujo. Desafortunadamente, todos los jugadores  fueron eliminados luego de caer en el marcador global.

El PAOK de Sánchez no logró revertir la situación vivida en el juego de vuelta, pues el equipo griego cayó por un 2-1 en casa ante el Celta de Vigo. Ya en España, el cuadro de LaLiga se impuso por la mínima y concretó su clasificación con un global de 3-1.

Eliminación del PAOK | AP

Por su parte, el Fenerbahce no pudo realizar la hazaña heroica de remontar en el City Ground de Nottingham Forest. En la ida, el cuadro turco cayó 0-3 en casa, por lo que la eliminatoria llegó casi cerrada a Inglaterra. Al final el equipo de los Tricky Trees cayó 1-2 pero logró avanzar con un global de 4-2 final.

Finalmente la lista la cierra Julian Araujo y el Celtic. El equipo de Escocia no pudo remontar un 1-4 recibido en casa por parte del Stuttgart de la Bundesliga y en la vuelta solo pudieron anotar, dejando un global de 4-2 final.

Eliminación del Celtic a manos del Stuttgart en Europa League | AP

¿Cuándo es el sorteo de la Europa League?

Luego de conocer a los 16 participantes de los Octavos de final de la Europa League, la UEFA realizará un sorteo donde indique cuáles serán los cruces de la fase final del torneo.

El destino tendrá una cita con los clubes del viejo continente el próximo viernes 27 de febrero, desde Nyon, Suiza, misma sede que el torneo de la Champions League y Conference League.

Eliminación del Fenerbahce a manos de Nottingham Forest en Europa League | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Liga Europa
Últimos videos
Lo Último
19:17 ¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
19:11 Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
19:03 VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
18:59 Edson Álvarez reaparece en muletas ¿Llega al Mundial 2026?
18:56 Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
18:55 Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026
18:54 Conchanguitos: Así es la concha inspirada en el mono Punch y se vende en CDMX
18:43 CURP Biométrica 2026: paso a paso para agendar tu cita en línea este mes
18:38 Delegaciones de otros países no quisieron viajar al Mundial de Clavados en Jalisco
18:20 Fernanda Sainz destaca el impacto y crecimiento del futbol femenil en México
Tendencia
1
Otros Deportes ¿Quién decidió la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Jalisco?
2
Futbol Nacional ¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
3
Contra Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
4
Futbol Nueva fase de remodelación del Estadio Azteca causa polémica en redes: "parece lona de tianguis"
5
Futbol Keylor Navas abre la puerta a quedarse en Pumas, pero "no hay nada que firmar"
6
Futbol Gianluca Prestianni admitió llamar "mono" a Vinicius, según reportes; Benfica lo desmiente
Te recomendamos
¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
Contra
26/02/2026
¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero y quiénes tendrán puente?
Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
26/02/2026
Hoy No Circula viernes 27 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
Contra
26/02/2026
VIDEO: Mariachis se agarran a golpes en Garibaldi y casi acaba en tragedia
Edson Álvarez compartió imágenes tras su cirugía | INSTAGRAM edsonnalvarez
Futbol
26/02/2026
Edson Álvarez reaparece en muletas ¿Llega al Mundial 2026?
Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
Contra
26/02/2026
Internet desde $150 al mes con CFE: así funciona el MiFi portátil en México
Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026
Futbol
26/02/2026
Túnez amarra el Barrial como sede de entrenamiento para el Mundial 2026