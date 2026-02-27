Europa League 2025/26: Los resultados más destacados de la vuelta de los playoffs

Terminó la espera y tras cuatro grandes partidos de vuelta correspondientes a los Playoffs, la UEFA Europa League tiene listos a sus mejores 16 equipos rumbo a los Octavos de Final, destacando la eliminación de todos los equipos de jugadores mexicanos que participaban en el campeonato.

Celta de Vigo tras eliminar al PAOK | AP

Adiós a los mexicanos

Sin duda dos de las llaves que más llamaban la atención fueron las de los equipos de los mexicanos, Jorge Sánchez, Edson Álvarez y Julian Araujo. Desafortunadamente, todos los jugadores fueron eliminados luego de caer en el marcador global.

El PAOK de Sánchez no logró revertir la situación vivida en el juego de vuelta, pues el equipo griego cayó por un 2-1 en casa ante el Celta de Vigo. Ya en España, el cuadro de LaLiga se impuso por la mínima y concretó su clasificación con un global de 3-1.

Eliminación del PAOK | AP

Por su parte, el Fenerbahce no pudo realizar la hazaña heroica de remontar en el City Ground de Nottingham Forest. En la ida, el cuadro turco cayó 0-3 en casa, por lo que la eliminatoria llegó casi cerrada a Inglaterra. Al final el equipo de los Tricky Trees cayó 1-2 pero logró avanzar con un global de 4-2 final.

Finalmente la lista la cierra Julian Araujo y el Celtic. El equipo de Escocia no pudo remontar un 1-4 recibido en casa por parte del Stuttgart de la Bundesliga y en la vuelta solo pudieron anotar, dejando un global de 4-2 final.

Eliminación del Celtic a manos del Stuttgart en Europa League | AP

¿Cuándo es el sorteo de la Europa League?

Luego de conocer a los 16 participantes de los Octavos de final de la Europa League, la UEFA realizará un sorteo donde indique cuáles serán los cruces de la fase final del torneo.

El destino tendrá una cita con los clubes del viejo continente el próximo viernes 27 de febrero, desde Nyon, Suiza, misma sede que el torneo de la Champions League y Conference League.