Futbol

Jorge Sánchez y PAOK quedan eliminados de la Europa League frente al Celta de Vigo

PAOK quedó eliminado frente al Celta de Vigo en la Europa League | X: @EuropaLeague
Esteban Gutiérrez 16:14 - 26 febrero 2026
El equipo del mexicano se despidió del torneo por un marcador global de 3-1

Se acabó el sueño. Jorge Sánchez y el PAOK de Grecia fueron eliminados de la UEFA Europa League luego de caer 1-0 (3-1 global) en su visita al Celta de Vigo.

El defensor mexicano inició el partido desde el once titular y disputó todo el compromiso, aunque no pudo evitar la caída de su equipo.

En un duelo de pocas oportunidades, el sueco Williot Swedberg fue el autor del único tanto gracias a una buena definición de pierna derecha al minuto 63.

Luego de haber caído 2-1 en el juego de ida, el PAOK estaba obligado a ganar en territorio español si quería mantener la esperanza de clasificar, pero las posibilidades se fueron disipando.

Pese a la insistencia y presión, el conjunto griego batalló para conectar en ofensiva y tuvo muy pocas chances claras para hacerle daño al Celta de Vigo.

Ahora, el Celta espera conocer a su rival en los Octavos de Final del torneo, mientras que PAOk solo deberá concentrarse en seguir peleando por el título local.

