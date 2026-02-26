Jorge Sánchez y PAOK quedan eliminados de la Europa League frente al Celta de Vigo

Se acabó el sueño. Jorge Sánchez y el PAOK de Grecia fueron eliminados de la UEFA Europa League luego de caer 1-0 (3-1 global) en su visita al Celta de Vigo.

El defensor mexicano inició el partido desde el once titular y disputó todo el compromiso, aunque no pudo evitar la caída de su equipo.

En un duelo de pocas oportunidades, el sueco Williot Swedberg fue el autor del único tanto gracias a una buena definición de pierna derecha al minuto 63.

Luego de haber caído 2-1 en el juego de ida, el PAOK estaba obligado a ganar en territorio español si quería mantener la esperanza de clasificar, pero las posibilidades se fueron disipando.

Pese a la insistencia y presión, el conjunto griego batalló para conectar en ofensiva y tuvo muy pocas chances claras para hacerle daño al Celta de Vigo.