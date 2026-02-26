Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Jorge Sánchez y PAOK quedan eliminados de la Europa League frente al Celta de Vigo
Se acabó el sueño. Jorge Sánchez y el PAOK de Grecia fueron eliminados de la UEFA Europa League luego de caer 1-0 (3-1 global) en su visita al Celta de Vigo.
El defensor mexicano inició el partido desde el once titular y disputó todo el compromiso, aunque no pudo evitar la caída de su equipo.
En un duelo de pocas oportunidades, el sueco Williot Swedberg fue el autor del único tanto gracias a una buena definición de pierna derecha al minuto 63.
Luego de haber caído 2-1 en el juego de ida, el PAOK estaba obligado a ganar en territorio español si quería mantener la esperanza de clasificar, pero las posibilidades se fueron disipando.
Williot Swedberg for Celta 🩵#UEL pic.twitter.com/dFzs90CAwX— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 26, 2026
Pese a la insistencia y presión, el conjunto griego batalló para conectar en ofensiva y tuvo muy pocas chances claras para hacerle daño al Celta de Vigo.
Ahora, el Celta espera conocer a su rival en los Octavos de Final del torneo, mientras que PAOk solo deberá concentrarse en seguir peleando por el título local.