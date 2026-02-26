Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

AZ Alkmaar golea y consigue su boleto a Octavos de Final de Conference League; Mateo Chávez jugó 80 minutos

Mateo Chávez con el AZ Alkmaar | @AZAlkmaar
Emiliano Arias Pacheco 16:04 - 26 febrero 2026
Con un global de 4-1, el equipo del mexicano buscará seguir avanzando en el certamen

El AZ Alkmaar firmó una actuación sólida y efectiva para imponerse al Noah en un duelo de Conference League, marcado por el ritmo alto y la constante fricción en el mediocampo. Desde los primeros minutos, el conjunto neerlandés dejó claro que quería adueñarse del partido y golpear temprano, algo que consiguió prácticamente al arranque.

Apenas al minuto 5, Ro-Zangelo Daal abrió el marcador tras una jugada dinámica que terminó con asistencia de Smit. El tanto tempranero inclinó el trámite a favor del AZ, que comenzó a mover el balón con mayor confianza ante un Noah que intentaba responder con aproximaciones aisladas.

AZ Alkmaar | @AZAlkmaar

El equipo local mantuvo la presión y encontró recompensa nuevamente al 39’, cuando Sven Mijnans amplió la ventaja con un disparo que necesitó revisión en el VAR antes de ser validado. El 2-0 reflejaba el dominio territorial del AZ, que se mostraba más claro en el último tercio del campo y más fino en la definición.

Noah intentó reaccionar antes del descanso, exigiendo al arquero Owusu-Oduro, quien respondió con una atajada clave para mantener intacta la ventaja. Así se fueron al medio tiempo, con el AZ en control y un rival obligado a modificar su planteamiento para la segunda mitad.

AZ Alkmaar | @AZAlkmaar

¿Cómo fue el segundo tiempo de AZ Alkmaar vs Noah?

En el complemento, el AZ volvió a golpear. Al minuto 54, Sven Mijnans firmó su doblete tras una asistencia de Daal, coronando una jugada colectiva que desarmó a la defensa visitante. El 3-0 parecía sentenciar el encuentro y confirmó la contundencia del cuadro neerlandés.

Uno de los nombres propios de la noche fue Mateo Chávez. El defensor mexicano tuvo una participación activa tanto en labores defensivas como en incorporaciones al ataque. Se mostró firme en los duelos individuales, atento en las coberturas y con personalidad para salir jugando desde el fondo. Incluso se animó a probar de media distancia en un par de ocasiones, generando peligro y obligando a la zaga rival a redoblar esfuerzos.

AZ | @Conf_League

En los minutos finales, el partido se volvió más cortado, con constantes interrupciones que rompieron el ritmo. Aun así, el AZ supo manejar la ventaja, cerrando espacios y evitando que Noah encontrara claridad en los últimos metros.

Ya en el tiempo agregado, el conjunto local terminó por sentenciar la obra con un tanto de Isak Steiner Jensen, joven danés de 22 años que ingresó de cambio. Ahora, el conjunto neerlandés conocerá muy pronto a su rival en Conference League.

