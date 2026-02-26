Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Ni mandado a hacer! James Milner acaba de recibir 3 Récords Guinness esta semana

James Milner | X:JamesMilner
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:25 - 26 febrero 2026
El futbolista inglés acaba de ganar algo de lo que pocos pueden presumir.

James Milner acaba de ganar 3 Récords Guinness de forma consecutiva a los 40 años. El futbolista del Brighton pasará a los libros de historia por mucho tiempo, ya que pasará mucho tiempo para que alguien lo logre superar. ¿Qué hizo para conseguirlos?

¿Qué hizo Milner para conseguirlos?

Por medio de sus redes sociales se viralizó una foto única: James Milner recibiendo sus 3 Récords Guinness, dados por marcas que batió por sus años en la Premier League.

James Milner y Klopp, en conferencia de prensa

El jugador del Brighton lleva 24 años dentro de la Premier League; es todo un ‘Viejo Lobo de Mar’, por esa razón pudo conseguir los premios que hoy en día presume. 

  1. Por el mayor tiempo transcurrido para un futbolista entre su primer y último gol en la Premier League de Inglaterra, donde Milner acumula el módico tiempo de 22 años y 248 días.

  2. La cantidad de temporadas consecutivas que lleva en la Premier League; actualmente, el jugador del Brighton lleva 24.

  3.  El último, por haber llegado a la cantidad de 654 partidos en Premier League, batiendo la marca de Gareth Barry con 653.

James Milner completó el marcador con gol al centro de la portería | EFE

Otros logros para su carrera

El inglés pudo gozar de tener una carrera tan llena de éxitos y títulos consagrados a lo largo de su vasta carrera. En su palmarés ya hacen:

  • Una Champions League.

  • Tres Premier League. 

  • Dos FA Cup. 

  • Dos Carabao Cup. 

  • Dos Supercopas de Inglaterra.

  • Una Supercopa de Europa.  

  • Un Mundial de Clubes.

James Milner celebrando su anotación con Leicester City | EFE
