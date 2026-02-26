Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Juárez vs Atlas Jornada 8 Clausura 2026?

El FC Juárez se enfrentará al Atlas este viernes 27 de febrero de 2026 a las 21:00 horas, en un encuentro correspondiente a la Liga MX. El partido se disputará en el Estadio Benito Juárez, donde el equipo local buscará mejorar su situación en el torneo ante un rival que llega con mejor momento futbolístico. Este duelo promete emociones fuertes entre dos equipos con objetivos distintos del Clausura 2026.

FC Juárez atraviesa un complicado momento en la Liga MX, ubicándose en la posición 16 con apenas 4 puntos tras 6 partidos disputados. Su balance ofensivo-defensivo es preocupante, con 8 goles a favor y 12 en contra, lo que refleja sus problemas defensivos. Por su parte, Atlas se encuentra en una situación mucho más favorable, ocupando el sexto lugar con 13 puntos en 7 encuentros, mostrando un equilibrio en su juego con 9 goles anotados y 9 recibidos. La diferencia de 9 puntos entre ambos equipos marca claramente la disparidad de rendimiento, siendo este partido crucial para los locales si quieren comenzar a escalar posiciones.

Ricardo Oliveira | IMAGO7

El FC Juárez llega a este encuentro en un momento crítico tras no conocer la victoria en sus últimos cinco compromisos. Los fronterizos acumulan cuatro derrotas y un empate, comenzando con una caída ante CD Guadalajara (0:1) el 14 de enero. Posteriormente igualaron con Santos Laguna (2:2) el 18 de enero, para luego encadenar tres derrotas consecutivas: contra Cruz Azul (3:4) el 31 de enero, frente a Pachuca (2:0) el 8 de febrero y más recientemente ante Necaxa (1:2) el 15 de febrero. Por su parte, Atlas muestra un rendimiento más sólido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los rojinegros vencieron a Necaxa (0:1) el 17 de enero, a Mazatlán FC (1:0) el 31 de enero, empataron con Club Universidad Nacional (2:2) el 8 de febrero, cayeron ante Pachuca (3:1) el 14 de febrero y se recuperaron con un triunfo frente a Atlético de San Luis (3:2) el 21 de febrero.

El historial reciente entre FC Juárez y Atlas favorece claramente al conjunto rojinegro. En sus últimos cinco enfrentamientos, Atlas ha conseguido tres victorias y dos empates, sin derrotas ante los fronterizos. El encuentro más reciente se disputó el 4 de octubre de 2025, con victoria para Atlas por 3:1 en condición de local. Anteriormente, igualaron 1:1 el 5 de abril de 2025 también en cancha del Atlas. El 6 de julio de 2024 empataron 2:2 en el Estadio Benito Juárez, mientras que el 29 de enero de 2024 y el 23 de septiembre de 2023, Atlas se impuso por 2:1 y 1:2 respectivamente. Este dominio histórico reciente podría ser un factor psicológico importante para el partido del viernes.

Denzell García se ha convertido en una pieza fundamental en el mediocampo del FC Juárez, destacándose por su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego. A pesar del mal momento del equipo, el mediocampista ha mostrado regularidad y liderazgo en el campo, siendo uno de los pocos puntos brillantes en la temporada de los fronterizos. Por su parte, Aldo Rocha es el motor del Atlas, aportando equilibrio y experiencia en la zona media. El capitán rojinegro ha sido clave en la buena campaña de su equipo, destacándose tanto en labores defensivas como en la construcción ofensiva. Su capacidad para leer el juego y su liderazgo serán fundamentales para las aspiraciones visitantes en este encuentro.

