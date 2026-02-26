La insólita defensa del aficionado del Madrid expulsado por polémico 'saludo nazi'

Un aficionado del Real Madrid fue captado por las cámaras realizando un gesto que fue interpretado como un saludo nazi durante el partido de la Champions League frente al Benfica. El hecho ocurrió instantes antes del inicio del encuentro en la Grada de Animación del Santiago Bernabéu y derivó en una reacción institucional inmediata por parte del club.

Tras la difusión masiva de las imágenes en redes sociales, el conjunto merengue informó que inició un “procedimiento inmediato de expulsión”, en apego a sus normativas internas y a los códigos de conducta establecidos para los asistentes al estadio.

A partir de los videos viralizados, el socio fue identificado como Antonio Gálvez, quien posteriormente decidió pronunciarse públicamente para ofrecer su versión de los hechos.

Aficionado de Real Madrid fue acusado de realizar un gesto nazi | CAPTURA

El incidente y la respuesta del club

El gesto registrado en video generó una amplia repercusión mediática, lo que llevó al Real Madrid a comunicar el inicio de un proceso disciplinario. La institución explicó que la medida se adoptó tras considerar la gravedad del acto y su impacto público, sin emitir mayores comentarios sobre el desenlace del procedimiento.

Cabe destacar que, el saludo se volvió aún más polémico pues una zona de la grada desplegó una pancarta en contra del racismo, cuestionando aún más el gesto del aficionado.

El Real Madrid decidió expulsar al aficionado | X @TimesSport

La defensa del fanático

Luego de la postura oficial del club, Antonio Gálvez difundió un video en el que explicó el movimiento captado por las cámaras. En su declaración, señaló: “Yo normalmente cuando voy al futbol hago diferentes gestos, hay días que me meto la mano en los hue..., en el cu... ayer casualmente pues hice así dos veces”, afirmó, aludiendo al gesto que fue interpretado como un saludo nazi.

El aficionado aseguró que mantiene la tranquilidad respecto a la situación y negó identificarse con alguna ideología nazi. “Mi conciencia la tengo tranquila. Fue un gesto que puede pasar”, expresó. También se refirió a las posibles consecuencias disciplinarias, descartando inicialmente una sanción económica elevada, aunque reconoció que podría ser expulsado como socio. “Alguien tiene que pagar y lo haré yo, el tonto del pueblo”, declaró, dando por probable su salida del club.

El fanático de Real Madrid lanzó un video para defenderse | CAPTURA

Las polémicas declaraciones

En el mismo video, Gálvez buscó desvincularse de la ideología asociada al gesto mediante argumentos personales. “Los nazis no se juntan con negros, no se juntan con mari..., no se visten de mujer. Pues aquí está el nazi”, comentó de forma irónica ante la cámara.

El aficionado añadió referencias a su vida privada para reforzar su postura. “Este nazi que está aquí tiene dos negros adoptados. No hay un tío al que le guste más un mari... que a mí. A mí me casó un mari..., porque lo elegí yo”, continuó en su defensa pública.

Asimismo, hizo mención a su vestimenta y a celebraciones tradicionales. “Este de aquí se viste de mujer, se pinta los labios y se va por el Rocío. Tengo seis trajes de gitana. Estoy loco por llegar al Rocío y pegarme una fiesta con mis maric..., porque me encanta”, afirmó.

En otro momento del video, Gálvez aseguró desconocer el significado del término por el que fue señalado. “Yo hasta el día de ayer pensaba que nazi era una marca de ginebra”, declaró. Finalmente, cerró su mensaje con una disculpa general. “Pedir disculpas porque no me queda de otra, aunque no sé todavía por qué”, concluyó, antes de despedirse de manera abrupta.

😱😳 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗘 𝗦𝗨𝗥𝗥𝗘́𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 ! Les mots très vulgaires et totalement déplacés employés par ce fan du Real Madrid expulsé du Bernabeu hier après un geste nazi :



« Le sois-disant nazi devant vous 𝗔 𝗗𝗘𝗨𝗫 𝗘𝗡𝗙𝗔𝗡𝗧𝗦 𝗡𝗢𝗜𝗥𝗦 𝗔𝗗𝗢𝗣𝗧𝗘́𝗦. 𝗜𝗟 𝗡’𝗬 𝗔… https://t.co/Ex8227jdhN pic.twitter.com/12Bqb7yoFR — Actu Foot (@ActuFoot_) February 26, 2026