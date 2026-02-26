Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

José Luis Chilavert lanza dura crítica a Courtois y Bélgica tras el caso Prestianni

Thibaut Courtois | AP
Aldo Martínez 23:14 - 25 febrero 2026
El ex jugador Paraguayo atacó fuertemente al país belga y al guardameta del Real Madrid

Uno de los caso más mediáticos del futbol en los últimos días fue el tema de racismo de Gianluca Prestianni en contra de Vinicius Jr., misma que escaló hasta un castigo de la UEFA para el argentino y muchas opiniones divididas al respecto, una de ellas la del ex futbolista paraguayo, José Luis Chilavert, quién se fue en contra de varios jugadores del Real Madrid, en especial de su arquero.

Prestianni y Vinicius JR. l AP

‘Bélgica está tomada por los musulmanes que pegan y matan a las mujeres"

Durante una transmisión del programa de radio, Rivadavia, el ex futbolista de equipos como: Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Real Zaragoza, criticó duramente al multicampeón con el Real Madrid.

Chilavert aseguró que las acusaciones en contra del futbolista argentino no son bien sancionadas, en cambio a los jugadores del Real Madrid no se le castiga ‘como deberían’ tras insultos y señalamientos en contra de Gianluca Prestianni. Sin embargo, el paraguayo se ensaño con el guardameta belga, Thibout Courtois

Prestianni llegando a Madrid l X:SLBenfica

“Lamentable él (Courtois) que le sacó la novia a su compañero De Bruyne, ellos hablan de valores del mundo de hoy, que esas cosas no deberían pasar, pero al chico Prestianni, Vinicius le dice ‘Cagon de mierda  y Mbappé le dice puto racista, ósea que ellos te pueden decir nada y tu no les puedes decir nada”, declara Chilavert.

Desafortunadamente,el ex jugador se salió de la línea cuando al creer que daba un discurso sobre la injusticia en las reglas del futbol de Europa, terminó por combinar cosas dentro del terreno de juego y fuera de este, atacado al portero Merengue.

“Decirle a Courtois que Bélgica está tomada por los musulmanes, que ellos avalan y les pegan y matan a los mujeres, los valores de Sudamérica son pro-familia, y aparte decirle a Courtois que aprenda a jugar con los pies, es un arquero normal”, concluyó el ex jugador. 
Vinicius Júnior acusando actos de racismo en su contra I AP

Declaraciones medianas

Tras las palabras de José Luis Chilavert, múltiples fanáticos aseguraron que no era el indicado para criticar lo que ocurrió con Prestiannia. Por su parte, otro grupo de personas optó por ignorar a la persona, quien pasó de dar un discurso bien armado a dar una declaración fuera de lugar y cero profesional.

Courtois en la Ida de los Playoffs de Champions l AP
