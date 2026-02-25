¡Baila, Vini, baila! Real Madrid elimina a Benfica y avanza a Octavos de Champions League

El Real Madrid está en Octavos de Final, y eso era lo importante en una noche en el Bernabéu en la que los aficionados madridistas sufrieron mucho en la primera parte, con el gol inicial del Benfica, Y en un partido en el que sobrevoló demasiado la polémica Vinicius - Prestianni.

Vinícius Jr celebra gol con el Real Madrid | AP

El presunto insulto racista del argentino condicionó una eliminatoria en la que el Real Madrid fue superior, en términos generales, incluyendo la segunda parte del choque de esta noche, resuelto finalmente por el gran protagonista de los dos partidos, un Vinicius Junior que anotó el 2-1 en un gran contragolpe iniciado por Valverde, que también dio la asistencia del 1-1 y finalizado magistralmente por el brasileño.

El Benfica plantó cara sobre todo en la primera mitad, con una buena estrategia paciente de su entrenador Josep Mourinho, que finalmente no estuvo ni siquiera en la grada del Bernabéu, cumpliendo una sanción que sirvió para aflojar un poco la tensión que había tras la polémica del partido de ida.

Benfica anotaba el 1-0 | AP

Sin Mbappé, Bellingham, Rodrygo o Militao, el partido era una trampa para un Real Madrid que no brilló, pero que sacó una eliminatoria adelante para enfrentar unos octavos que, en teoría, no serán tan fáciles como esta llave ante el Benfica.

La nota negativa del partido fue el percance que sufrió Asencio tras golpearse en la cara y ser retirado en camilla por precaución. Sería una mala noticia para un Madrid con muchas bajas y al que no le sobra nada para poder avanzar en Europa.