Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

UEFA ratifica suspensión a Presttiani; no podrá jugará la vuelta vs Real Madrid

Prestianni y Vinicius JR. l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:30 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El organismo europeo mantuvo la medida preventiva al jugador del Benfica

La UEFA continúa con la investigación por presunto comportamiento racista de Gianluca Prestianni, por lo que el organismo europeo mantiene la medida preventiva con el jugador del Benfica y no verá minutos en el juego de Champions League este miércoles a pesar de haber viajado con el equipo.

No verá minutos en el Bernabéu 

A pesar de que el Benfica apeló para que Gianluca Prestianni pudiera jugar el juego de vuelta de la Champions League ante el Real Madrid, la UEFA desestimó la apelación del club portugués y mantuvo la suspensión provisional del jugador argentino. 

El organismo europeo reafirmó que el procedimiento disciplinario sigue en curso, así que, a pesar de haber viajado con el equipo, el argentino no verá minutos en el Bernabéu. 

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP

¿Qué dice el artículo del reglamento que mantiene la suspensión de Prestianni?

La UEFA detalló que el artículo que sustenta dicha suspensión es el número 14 del Reglamento Disciplinario; este habla sobre las conductas discriminatorias. 

“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Champions League 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”.

El caso está lejos de cerrarse, ya que, a pesar de ser provisional, como dice el documento, aún queda abierto por las pruebas que vayan saliendo, para que la UEFA pueda dar un veredicto final al caso Prestianni-Vinicius.

Gianluca Prestianni en bronca con jugadores del Real Madrid | AFP
Últimos videos
Lo Último
12:58 F1 2026: Flavio Briatore y Bernie Ecclestone se suman a críticas a la nueva normativa
12:51 Afición de Rayados se manifiesta en El Barrial
12:41 ¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
12:40 ¿Qué dice el Salmo 91? La oración encontrada en la cabaña de “El Mencho”
12:32 ¡Ya le salieron pretendientes! El Vasco da Gama quiere a Marcelo Gallardo.
11:45 Pese a mejoría, Manchester United mantiene una deuda millonaria
11:42 PETA exige trasladar a Punch, el macaco viral de Japón, a un santuario por presunto trauma emocional
11:39 ¿Bad Bunny se metió en la relación de Nodal y Cazzu? Esto dijo el cantante
11:30 UEFA ratifica suspensión a Presttiani; no podrá jugará la vuelta vs Real Madrid
11:13 El Mencho no se llamaba Nemesio: Revelan su verdadero nombre tras perder la vida
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Jack Doohan a lado de Flavio Briatore en el garage de Alpine | AP
Fórmula 1
25/02/2026
F1 2026: Flavio Briatore y Bernie Ecclestone se suman a críticas a la nueva normativa
Afición de Rayados se manifiesta en El Barrial
Futbol
25/02/2026
Afición de Rayados se manifiesta en El Barrial
¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
Contra
25/02/2026
¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
¿Qué dice el Salmo 91? La oración encontrada en la cabaña de “El Mencho”
Contra
25/02/2026
¿Qué dice el Salmo 91? La oración encontrada en la cabaña de “El Mencho”
¡Ya le salieron pretendientes! El Vasco da Gama quiere a Marcelo Gallardo.
Futbol
25/02/2026
¡Ya le salieron pretendientes! El Vasco da Gama quiere a Marcelo Gallardo.
Jim Ratcliffe, dueño del Manchester United, en las gradas frente a Alex Ferguson, en un partido de la Premier League | AP
Futbol
25/02/2026
Pese a mejoría, Manchester United mantiene una deuda millonaria