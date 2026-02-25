UEFA ratifica suspensión a Presttiani; no podrá jugará la vuelta vs Real Madrid

La UEFA continúa con la investigación por presunto comportamiento racista de Gianluca Prestianni, por lo que el organismo europeo mantiene la medida preventiva con el jugador del Benfica y no verá minutos en el juego de Champions League este miércoles a pesar de haber viajado con el equipo.

No verá minutos en el Bernabéu

A pesar de que el Benfica apeló para que Gianluca Prestianni pudiera jugar el juego de vuelta de la Champions League ante el Real Madrid, la UEFA desestimó la apelación del club portugués y mantuvo la suspensión provisional del jugador argentino.

El organismo europeo reafirmó que el procedimiento disciplinario sigue en curso, así que, a pesar de haber viajado con el equipo, el argentino no verá minutos en el Bernabéu.

Gianluca Prestianni, acusado de insultos racistas | AFP

¿Qué dice el artículo del reglamento que mantiene la suspensión de Prestianni?

La UEFA detalló que el artículo que sustenta dicha suspensión es el número 14 del Reglamento Disciplinario; este habla sobre las conductas discriminatorias.

“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Champions League 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”.

El caso está lejos de cerrarse, ya que, a pesar de ser provisional, como dice el documento, aún queda abierto por las pruebas que vayan saliendo, para que la UEFA pueda dar un veredicto final al caso Prestianni-Vinicius.