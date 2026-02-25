Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Ya le salieron pretendientes! El Vasco da Gama quiere a Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo River Plate vs Monterrey l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:32 - 25 febrero 2026
El equipo brasileño estaría muy interesado en hacerse de los servicios del argentino.

Con información de Diario Olé, el Vasco da Gama de Brasil estaría muy interesado por Marcelo Gallardo, entrenador que dejará River Plate este jueves, aunque el argentino no es la única opción para los Cruzmaltino.

¿Veremos al Muñeco emprender el reto a tierras brasileñas? 

Marcelo Gallardo dejará de ser director técnico de River Plate este jueves 26 de febrero; a pesar de eso, ya hay clubes que estarían interesados en hacerse de los servicios del argentino. Uno que ha sonado con fuerza es el Vasco da Gama de Brasil, que ve en Marcelo a su futuro entrenador. El club caribeño está muy interesado, por apellido, palmarés y trayectoria, aunque no es su única opción.

Aunque dependerá del Muñeco, ya que en su anterior paso por River, demoró un tiempo en tomar un nuevo desafío. En este caso, su salida además se da en un contexto diferente. Por lo que se cree, no es tan seguro que acepte rápidamente un trabajo.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, en el Mundial de Clubes | MEXSPORT

Vasco da Gama vive un inicio irregular en 2026

El inicio de temporada para Vasco da Gama ha sido irregular. En el Campeonato Carioca, el equipo alternó victorias destacadas, como el 2-0 sobre Botafogo, con empates y una derrota en semifinales que derivó en la salida del técnico Fernando Diniz.

En el Brasileirão Serie A 2026, Vasco suma solo un punto tras tres jornadas, con un empate ante Chapecoense y dos derrotas, incluida la más reciente frente a Bahia, lo que lo coloca en zona baja de la tabla.

El interino Bruno Lazaroni asumió el mando mientras el club busca recuperar consistencia y ritmo de cara a los próximos compromisos, pero están en busca de alguien que pueda asumir las riendas de uno de los equipos míticos de Brasil.

Marcelo Gallardo con River Plate | AP
