F1 2026: Flavio Briatore y Bernie Ecclestone se suman a críticas a la nueva normativa

Los motores se preparan y una nueva temporada de Fórmula 1 está "a la vuelta de la esquina". Menos de dos semanas faltan para que la máxima categoría del automovilismo regrese a escena, en un año que marcará el inicio de una nueva etapa por los cambios en el reglamento técnico.

Estas modificaciones han provocado muchas críticas, principalmente de pilotos más experimentados como Fernando Alonso, Sergio 'Checo' Pérez y Lewis Hamilton. De igual forma, Max Verstappen ha arremetido con dureza al considerar que con las nuevas reglas la categoría parece una "Fórmula E con esteroides". A estas críticas se sumaron recientemente las de Bernie Ecclestone y Flavio Briatore, dos directivos destacados.

Tanto el británico, que manejó a la F1 por cuatro décadas, y como el italiano, actualmente director de Alpine, han vivido múltiples cambios en los reglamentos técnicos. Y en el caso de la nueva modalidad, con motores que distribuyen su potencia de partes iguales de un motor de combustión y uno eléctrico, no se sienten entusiasmados.

Max Verstappen durante el shakedown en Barcelona | RED BULL

Briatore 'anticipa' un declive con la nueva normativa de la F1

Como directivo de la vieja guardia, el directivo de Alpine mostró su poco aprecio por un motor híbrido. "La compleja gestión de energía de la nueva generación de coches pone a la Fórmula 1 en riesgo de sufrir un fuerte declive".

"Es simplemente un desperdicio de esfuerzo de ingeniería, y los aficionados no lo entenderán. Como mínimo, deberían explicar qué está pasando. Para los pilotos, esto se ha convertido en un juego completamente diferente", declaró en entrevista con Motorsport Japón y, al igual que Verstappen en su momento, refirió a la Fórmula E.

"¿Recuerdas la Fórmula E? Di Grassi ganó con unos 50 años. Los pilotos de Fórmula 1 intentaron conducir esos coches, pero fue imposible. ¿Por qué? Porque conducir esos coches se parece más a un experimento de ingeniería. Y eso es precisamente hacia donde nos dirigimos ahora", añadió el piamontés, quien además consideró que la categoría no se ha preocupado por aclarar más los cambios a la afición.

Checo Pérez regresará a la parrilla de Fórmula 1 con Cadillac | X: @Cadillac_F1

"Normalmente, para adelantar hay que pisar el acelerador. Ahora hay que soltar el pie. No lo sé, pero lo que es seguro es que hasta ahora la Fórmula 1 no ha hecho casi ningún esfuerzo para que los espectadores comprendan esta parte", finalizó Briatore.

¿Qué dijo Bernie Ecclestone del nuevo reglamento técnico?

El multimillonario británico estuvo al frente de la Fórmula 1 por más de 40 años, hasta la renuncia de su cargo en 2017, cuando llegó Liberty Media, actual empresa propietaria de la categoría. Acostumbrado a lo que era la categoría de manera tradicional, Ecclestone consideró que este nuevo reglamento atenta contra la esencia del deporte motor y consideró que a los aficionados no les gustará el cambio.

"El ADN de este deporte es que se trata de un campeonato mundial de pilotos y no de ingenieros. La Fórmula 1 ahora compite más con la Fórmula E. Quizás a los aficionados les guste eso, pero yo no lo creo. El peligro es que perdamos a los aficionados. Espero sinceramente estar equivocado ", declaró a Sport.de.