Contra

Muere Carmen Ochoa, productora de Chespirito y pieza clave de El Chavo del 8

El mensaje de despedida destacó su talento, entrega y calidez dentro del equipo de El Chavo del 8./ IG: @ chespirito_rgb
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:15 - 25 febrero 2026
Su labor fue clave en la estructura organizativa y operativa de los proyectos encabezados por el comediante

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte de Carmen Ochoa, reconocida productora que trabajó durante más de 13 años junto a Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, en algunos de los programas más emblemáticos de la televisión latinoamericana, entre ellos El Chavo del 8.

Durante su trayectoria profesional colaboró estrechamente con Gómez Bolaños en una etapa clave de consolidación y expansión internacional de sus programas. Su trabajo estuvo enfocado en la coordinación y producción, contribuyendo al funcionamiento de un equipo que marcó a varias generaciones.

Carmen Ochoa trabajó más de 13 años junto a Chespirito en la producción de El Chavo del 8./ RS

La noticia también fue compartida a través de las cuentas oficiales de Roberto Gómez Bolaños, donde se publicó un mensaje de despedida en su honor:

“Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa. Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D”.

¿Quién fue Carmen Ochoa y cuál fue su papel con Chespirito?

Carmen Ochoa formó parte del equipo creativo y de producción de Chespirito durante más de una década. Su participación estuvo ligada a la organización y ejecución de proyectos televisivos que hoy forman parte de la cultura popular en América Latina.

Carmen Ochoa fue reconocida como pieza clave detrás de cámaras en las producciones de Chespirito./ IG:@ chespirito_rgb

Su nombre quedó especialmente vinculado a El Chavo del 8, serie que trascendió fronteras y permanece vigente en la memoria colectiva. Aunque su labor se desarrollaba principalmente tras cámaras, su aporte fue clave en la consolidación del proyecto televisivo.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas de su fallecimiento. La información difundida se ha centrado en su legado profesional y en el impacto que tuvo dentro del equipo encabezado por Gómez Bolaños.

Con su fallecimiento, la industria despide a una figura que contribuyó de manera significativa al éxito de las producciones de Chespirito, dejando una huella en la historia de la televisión latinoamericana.

Seguidores del universo de Chespirito reaccionaron con mensajes de condolencia tras confirmarse su muerte./ RS
