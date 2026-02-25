Verificación de edad requerida
¡Llegó el gol 965! Cristiano Ronaldo anota en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Najm SC
Cristiano Ronaldo tenía la oportunidad de seguir incrementando su cuota goleadora en busca de los 1000 goles en el partido ante el Al-Nassr y el Al-Najm SC.
Cristiano abriendo camino hacia la goleada
El luso no tardó en hacerse presente en el marcador, ya que con tan solo 7 minutos de haberse iniciado el enfrentamiento se marcó penal a favor del Al-Nassr, cosa que Ronaldo no desaprovechó y desde los 11 pasos abrió el marcador.
Cristiano llega a los 965 goles,, estando cada vez más cerca del tan ansiado gol 1000; lastimosamente para él, ya no volvió a marcar en todo el juego.
Al-Nassr, amplió dominador
En el transcurso del partido, los árabes continuaron dando cátedra de su gran plantilla con tantos de Kingsley Coman, Sadio Mane y un doblete de Iñigo Martínez, que le propiciaron al Al-Najm una goleada.
El equipo de Cristiano sigue en gran momento y se mantiene en la primera plaza de la Primera División de Arabia Saudita con tan solo 2 puntos de diferencia del Al-Ahil Saudi, quien es su más cercano perseguidor.