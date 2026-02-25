Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Llegó el gol 965! Cristiano Ronaldo anota en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Najm SC

Cristiano Ronaldo celebrando su gol 965 l x:@AlNassrFC_EN
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:43 - 25 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El luso sigue encendido y vuelve a anotar con el Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo tenía la oportunidad de seguir incrementando su cuota goleadora en busca de los 1000 goles en el partido ante el Al-Nassr y el Al-Najm SC.

Cristiano abriendo camino hacia la goleada

El luso no tardó en hacerse presente en el marcador, ya que con tan solo 7 minutos de haberse iniciado el enfrentamiento se marcó penal a favor del Al-Nassr, cosa que Ronaldo no desaprovechó y desde los 11 pasos abrió el marcador.

Cristiano llega a los 965 goles,, estando cada vez más cerca del tan ansiado gol 1000; lastimosamente para él, ya no volvió a marcar en todo el juego.

Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano
Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano

Al-Nassr, amplió dominador

En el transcurso del partido, los árabes continuaron dando cátedra de su gran plantilla con tantos de Kingsley Coman, Sadio Mane y un doblete de Iñigo Martínez, que le propiciaron al Al-Najm una goleada.

Cristiano Ronaldo en partido del Al Nassr l @AlNassrFC_EN

El equipo de Cristiano sigue en gran momento y se mantiene en la primera plaza de la Primera División de Arabia Saudita con tan solo 2 puntos de diferencia del Al-Ahil Saudi, quien es su más cercano perseguidor. 

Victoria de Al Nassr en la Liga de Campeones AFC I X:@AlNassrFC_EN
Últimos videos
Lo Último
15:43 ¡Llegó el gol 965! Cristiano Ronaldo anota en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Najm SC
15:28 Selección Mexicana tratará de mantener el invicto ante Islandia
15:18 OFICIAL: Tigres anuncia renovación de Diego Lainez
15:07 ¡Noche mágica! Atalanta le da la vuelta a la eliminatoria ante el Borussia Dortmund y va para Octavos
15:06 ¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
15:03 Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
14:30 México alcanza cifra histórica de 40 mil 871 mdd en inversión extranjera directa
14:15 Muere Carmen Ochoa, productora de Chespirito y pieza clave de El Chavo del 8
13:56 VIDEO: Amenaza de bomba en Poder Judicial de CDMX… ¿por parte del CJNG?
13:46 Oliver Torres: “Para mí, el futbol mexicano debería ser potencia mundial”.
Tendencia
1
Contra El Mencho no se llamaba Nemesio: Revelan su verdadero nombre tras perder la vida
2
Contra Abogado de la familia de El Mencho solicita a la FGR la entrega del cuerpo
3
Futbol ¡Lamentable noticia! Cruz Azul anuncia la muerte de un exjugador Celeste
4
Futbol Internacional Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
5
Contra ¿Por qué no hay imágenes del abatimiento del Mencho? Gobierno responde
6
Futbol ¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
Te recomendamos
¡Llegó el gol 965! Cristiano Ronaldo anota en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Najm SC
Futbol
25/02/2026
¡Llegó el gol 965! Cristiano Ronaldo anota en la victoria del Al-Nassr sobre el Al-Najm SC
Edson Álvarez en el partido de México ante Islandia en el amistoso en mayo de 2021 | IMAGO 7
Futbol
25/02/2026
Selección Mexicana tratará de mantener el invicto ante Islandia
OFICIAL: Tigres anuncia renovación de Diego Lainez
Futbol Nacional
25/02/2026
OFICIAL: Tigres anuncia renovación de Diego Lainez
¡Noche mágica! Atalanta le da la vuelta a la eliminatoria ante el Borussia Dortmund y va para Octavos
Futbol
25/02/2026
¡Noche mágica! Atalanta le da la vuelta a la eliminatoria ante el Borussia Dortmund y va para Octavos
Andrés Lillini durante la Copa Mundial Sub-17 | MEXSPORT
Futbol
25/02/2026
¿Liga MX mejor que MLS? Andrés Lillini considera que en México se trabajan mejor las fuerzas básicas
Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido
Futbol Internacional
25/02/2026
Campal en las afueras del Bernabéu: Policía y ultras del Benfica se enfrentan previo al partido