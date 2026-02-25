Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Cruz Azul prepara 'fichaje bomba': La Máquina va por jugador de talla mundialista

Cruz Azul busca traer de regreso a la Liga MX a César Montes.
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:09 - 25 febrero 2026
La directiva de Cruz Azul planea fichar a César Montes y ya hay negociaciones con el central mexicano

La directiva de Cruz Azul ha comenzado a gestionar la planificación de su plantilla para la próxima temporada a pesar de encontrarse en plena competencia dentro del torneo Clausura 2026. La prioridad para la ventana de transferencias de verano es reforzar la línea defensiva con figuras de jerarquía internacional y nivel mundialista.

CRUZ AZUL VA POR CÉSAR MONTES

De acuerdo con información compartida por Carlos Ponce de León en Los Infiltrados de RÉCORD, el nombre que encabeza la lista de deseos de la institución cementera es el de César Montes. El actual defensor central del Lokomotiv de Moscú se ha convertido en el objetivo principal para apuntalar la zaga del conjunto dirigido por Nicolás Larcamón.

César Montes, central del Tri | MEXSPORT

El plan deportivo de La Máquina para el mercado de pases contempla la incorporación de jugadores en dos posiciones específicas que son la defensa central y el lateral derecho.

En el caso particular de Montes, el club busca un perfil de nivel mundialista considerando que el zaguero es una pieza fundamental en el esquema de la Selección Mexicana.

YA HAY NEGOCIACIONES

RÉCORD puede confirmar que la directiva de Cruz Azul ya se encuentra en negociaciones con el central mexicano para intentar concretar su regreso al fútbol nacional. La intención es cerrar un fichaje de alto impacto que consolide el proyecto deportivo de cara al torneo Apertura 2026.

César Montes irá al Mundial con el Tri | IMAGO7

El camino para fichar al canterano de Rayados no se anticipa sencillo para el conjunto celeste debido a que su calidad ha despertado el interés recurrente de otras instituciones de peso en el fútbol mexicano. Equipos como el Club América y el propio Monterrey han estado interesados en él y han explorado previamente la posibilidad de repatriarlo desde el fútbol europeo.

Actualmente César Montes se mantiene enfocado en su actividad con el club ruso y apunta a ser titular con México en la Copa del Mundo. Su futuro profesional se definirá una vez que concluya su participación en la justa mundialista, momento en el que se determinará si su trayectoria continúa en el extranjero o se vincula formalmente con la institución de La Noria.

César Montes concentrado con la Selección Mexicana | IMAGO7
