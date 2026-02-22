Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Así festejó Nicolás Larcamón el triunfo de Cruz Azul sobre Chivas y Gabriel Milito

Nicolás Larcamón en el banquillo durante el partido de Cruz Azul ante Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Nicolás Larcamón en el banquillo durante el partido de Cruz Azul ante Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 07:42 - 22 febrero 2026
El estratega de la Máquina no ocultó su alegría por el importante triunfo que logró su equipo en la Jornada 7 del torneo

La Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX marcó un punto de inflexión para dos de los proyectos más mediáticos del futbol mexicano. En un duelo de alta intensidad táctica, Cruz Azul de Nicolás Larcamón logró imponerse 2-1 ante Chivas, dirigidas por Gabriel Milito.

El resultado no solo significó tres puntos clave para la escuadra celeste, sino que representó el fin del paso invicto que el Rebaño Sagrado presumía hasta su visita al Estadio Cuauhtémoc. Además, prolongó la hegemonía de Larcamón sobre Milito en el futbol mexicano.

Contraste en los banquillos de Cruz Azul y Chivas

Al producirse el silbatazo final, la tensión contenida en las áreas técnicas estalló en contrastes evidentes. Nicolás Larcamón, fiel a su estilo volcánico, celebró de forma eufórica la victoria de sus dirigidos. El técnico cementero lanzó un grito de "¡Vamos!" que resonó en la zona de bancas, para posteriormente fundirse en un abrazo con sus auxiliares y dirigirse al centro del campo a reconocer el esfuerzo de sus futbolistas.

Nicolás Larcamón durante el partido entre Cruz Azul y Chivas | IMAGO 7
Nicolás Larcamón durante el partido entre Cruz Azul y Chivas | IMAGO 7

En la otra cara de la moneda, la reacción de Gabriel Milito fue de introspección y hermetismo. El director técnico de las Chivas, una vez consumada la derrota, evitó los reclamos o los gestos de desaprobación pública; simplemente fijó su mirada en el césped y caminó directamente hacia su banquillo.

Para el estratega rojiblanco, este encuentro representó su tercer descalabro frente a Larcamón en apenas cuatro enfrentamientos directos en México. La estadística comienza a pesar en el entorno tapatío, ya que la única ocasión en la que Milito logró rescatar un punto frente a la Máquina de Larcamón fue un empate sin goles en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Gabriel Milito durante el partido de Cruz Azul ante Chivas | IMAGO 7
Gabriel Milito durante el partido de Cruz Azul ante Chivas | IMAGO 7

El historial entre Larcamón y Milito

La superioridad numérica y de resultados en este duelo particular es clara. Cruz Azul ha logrado capitalizar dos victorias en Fase Regular y el triunfo decisivo en la vuelta de la mencionada eliminatoria de Liguilla. En el balance general de estos cuatro choques, los pupilos de Larcamón registran un total de siete goles a favor por cuatro en contra.

Lo más llamativo de esta tendencia es el vuelco que dio la rivalidad tras trasladarse a la Liga MX. Antes de coincidir en el futbol mexicano, el historial entre ambos directores técnicos favorecía ligeramente a Milito, quien ostentaba dos victorias y un empate, frente a un solo triunfo de Larcamón. Sin embargo, desde que se encontraron en los banquillos de México, Milito no ha logrado descifrar la fórmula para vencer a su compatriota.

Carlos Rodríguez en celebración ante Chivas | IMAGO 7
Carlos Rodríguez en celebración ante Chivas | IMAGO 7

Con este resultado, Cruz Azul acortó distancia con el liderato rojiblanco, mientras que Chivas deberá ajustar piezas tras perder su paso perfecto. La próxima semana los cementeros se enfrentarán a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, mientras que el Rebaño visitará al actual bicampeón Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

