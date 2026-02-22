Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Jugador brasileño lanza comentario machista contra árbitra y pide perdón: "Tengo madre, pido disculpas"

Gustavo Marques reclama a árbitra brasileña | Grosby Group
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 04:14 - 22 febrero 2026
«La Federación no debería designar a una mujer para partidos de esta envergadura», dijo el jugador Gustavo Marques, cedido por el Benfica al Bragantino

Gustavo Marques, defensa del Benfica cedido al Bragantino, realizó comentarios machistas sobre la árbitra Daiane Muniz tras la eliminación de su equipo del Campeonato Paulista este sábado, frente al São Paulo. El jugador, quien anotó el único gol del Bragantino en la derrota por 1-2, criticó a la Federación Paulista de Fútbol por la designación.

Tras el pitido final, que supuso la primera derrota y la consiguiente eliminación del equipo de la competición, Gustavo Marques afirmó que la árbitra «acabó con el partido» de su equipo. La principal queja de los jugadores del Bragantino se centró en un supuesto penalti sobre Juninho Capixaba en los minutos finales, que no fue señalado.

«Era nuestro sueño llegar a la semifinal o incluso a la final, pero ella acabó con nuestro partido. Creo que la Federación Paulista tiene que analizar los partidos de esta envergadura y no designar a una mujer. Todo mi respeto a las mujeres del mundo, estoy casado, tengo a mi madre, pido disculpas si estoy diciendo algo en contra de las mujeres», declaró el defensa.
Gustavo Marques reclama a árbitra brasileña | Grosby Group

La Federación Paulista reacciona con «indignación y revuelta»

La Federación Paulista de Fútbol (FPF) emitió un comunicado oficial condenando enérgicamente las declaraciones del atleta, calificándolas de «primitivas, machistas, prejuiciosas y misóginas».

«Con profunda indignación y revuelta, la Federación Paulista de Fútbol recibió la entrevista del atleta Gustavo Marques», se lee en la nota, que considera «absolutamente asombroso que un atleta, bajo cualquier circunstancia, cuestione la capacidad de un árbitro basándose en su género».
Daiane Muniz, árbitra brasileña | Grosby Group

La Federación manifestó su orgullo por contar con 36 árbitras y asistentes en su plantilla, elogiando la calidad técnica y el carácter de Daiane Muniz.

