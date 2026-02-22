Fofana y Mejbri denuncian que fueron objeto de insultos racistas tras partido de la Premier

El defensor del Chelsea, Wesley Fofana, y el mediocampista del Burnley, Hannibal Mejbri, fueron blanco de insultos racistas en internet después del empate 1-1 de los equipos en la Premier League. Ambos jugadores compartieron imágenes de mensajes racistas que recibieron de forma privada por Instagram tras el partido del sábado en Stamford Bridge.

Esto ocurrió días después de que la UEFA iniciara una investigación por las denuncias del delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, quien afirmó que fue víctima de insultos racistas en el campo por parte de Gianluca Prestianni, del Benfica, durante un partido de la Champions League en Lisboa.

Fofana, quien fue expulsado por recibir dos tarjetas amarillas contra el Burnley, publicó capturas de pantalla de los mensajes que le habían enviado y escribió en Instagram: “2026, sigue siendo lo mismo, nada cambia. A esta gente nunca la castigan".

Fofana en el partido de Chelsea contra Leicester City | AP

"Crean grandes campañas contra el racismo, pero en realidad nadie hace nada", añadió el futbolista de los Blues, quien principalmente recibió mensajes de aficionados del Chelsea, molestos por el resultado de su equipo. "Es 2026 y todavía hay gente así. Edúquense y eduquen a sus hijos, por favor”, escribió Mejbri en su historia de Instagram.

Así compartió Fofana los insultos que recibió | CAPTURA DE PANTALLA

Chelsea señaló en un comunicado que los insultos dirigidos a Fofana eran “completamente inaceptables y van en contra de los valores del juego y de todo lo que defendemos como club”, y respaldó al jugador en esta situación. “Cuenta con todo nuestro apoyo, al igual que todos nuestros jugadores, que con demasiada frecuencia se ven obligados a soportar este odio simplemente por hacer su trabajo”.

Hannibal Mejbri durante el partido de Burnley en la FA Cup | AP