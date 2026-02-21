Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Los Blues dejan ir puntos! Burnley le empata de último minuto al Chelsea en Stamford Bridge

Burnley remonta ante el Chelsea l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:26 - 21 febrero 2026
Chelsea no pudo con el Burnley y está en peligro su puesto en Champions League.

Chelsea se enfrentaba a uno de los equipos en zona de descenso; tenían todo para seguir en lucha de puestos más altos en la tabla, pero el Burnley tenía otros planes.

João Pedro con un gol de vestidor

Desde el pitazo inicial, el Chelsea hizo pesar su localía desde el minuto 3, con un pase al espacio de José Caicedo que Pedro Neto transformó en centro para que el brasileño se barriera dentro del área chica para poner en ventaja a los suyos.

Chelsea celebrando la anotación ante el Burnley l AP
Las hostilidades de los Blues continuaron a lo largo de todo el partido, pero Joao Pedro y Cole Palmer no pudieron finiquitar las jugadas ofensivas, pero el partido tendría un giro de 360 grados con la expulsión de Wesley Fofana al 72’.

Burnley aprovechó la ventaja numérica

A raíz de la expulsión del francés, los vinotinto se fueron con todo al ataque. La ofensiva visitante importunó a Robert Sánchez, pero sin éxito.

No fue sino hasta el tiempo de agregado del segundo tiempo que el Burnley aprovechó una jugada de tiro de esquina y con un cabezazo contundente, Zlan Flemming la mandó al fondo de la red, para poner tablas al marcador.

Joao Pedro y Kyle Walker | AP
El marcador ya no se movió, marcando el empate definitivo entre ambas escuadras. 

Con este resultado final, el Chelsea pone en juego su puesto en Champions League a lo que haga el Manchester Utd en su partido. Mientras que al Burnley, el resultado poco le ayuda, ya que sigue en la zona de descenso a 7 puntos de la salvación.

