Futbol

Chelsea y Leeds empatan con Cole Palmer como villano

Cole Palmer con rival en el Chlesea vs Leeds l AP
Ramiro Pérez Vásquez 15:55 - 10 febrero 2026
Les Blues tenían ventaja de 2-0 y terminaron por conformarse con un punto

Chelsea soñaba con afianzarse en puestos de competiciones europeas, los dirigidos por Liam Rosenior desaprovecharon una importante ventaja en la Premier League luego de una cómoda ventaja de 2-0 ante el Ledds United en la Jornada 26 de la Premier League en Stamford Bridge.

Los locales no pudieron sostener un triunfo casi firmado hasta después de la hora de juego; sin embargo, la reacción de la visita fue determinante y en la segunda parte en cuestión de siete minutos el Leeds acabó con el trabajo realizado por los dirigid por Rosenior.

Chelsea ante Leeds l AP

Les Blues presionaron desde los primeros minutos por conducto de Eso Fernández y compañía y ante los intentos pronto llegaría el fruto a la persistencia, Joao Pedro al minuto 24 abriría el marcado con una genialidad de definición.

El brasileño definiría con una espléndida vaselina tras un pase filtrado magistral de cole Palmer para abrir el marcador antes d ella media hora de juego. Los locales seguirían insistiendo al 33 nuevamente el exjugador del Palmeiras remataría sobre el arco en otra clara del juego.

Disputa del balón entre el Chelsea y Leeds l AP

Antes de finalizar el primer tiempo Estevao, todo terminaba con dominio tranquilamente, al 50’ del segundo tiempo otra vez el extremo provocará peligro sobre le marco rival, sería hasta el 55’ cuando Joao Pedro sufriría un falta dentro del área para decretar el penal.

Ataque del Chelsea sobre el marco de Leeds l AP

La reacción de Leeds

Cole Palmer no fallaría desde los once pasos para poner el segundo. Sin embargo, en cuestión de minutos la visita reaccionaría al 67’ Lukas Nmencha acortaría distancias desde el manchón penal para hacer crecer la esperanza del empate.

Noah Okafor aprovecharía el descontrol de la zona defensiva del Chelsea para poner el dramático 2-2 hasta ese momento para levantar el bullicio de los seguidores que realizaron el acompañamiento en el Stamford Bridge.

¿Como fue el error de Cole Palmer?

Cole Palmer terminaría por ser el villano cuando en la última jugada Cole palmer protagonizaría bochornosa falla a tan solo centímetro del arco rival y con el marco abierto; sin embargo, mandaría el esférico por afuera.

