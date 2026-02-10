¡No habrá corte! West Ham y Manchester United empatan y reparten puntos en Londres

No pudo llegar el quinto partido consecutivo con victoria para el Manchester United, pues West Ham estuvo muy cerca de ganarle en el Olímpico de Londres en lo que ha sido el más grande susto en la corta gestión de Michael Carrick.

La buena noticia para ellos es que el invicto sigue latente, pues en los últimos minutos, Benjamin Sesko logró arrancar un punto de la casa de los Hammers.

Michael Carrick dirigió su quinto partido con el Man United | AP

Primer tiempo para el olvido

La primera parte no tuvo mucho movimiento, pues el 0-0 se mantenía en un campo, aumentando la tensión para la la afición de los Red Devils, ya que se sentían nervios por perder la buena racha en Premier League, aunado a la historia alterna de Frank Ilett, el aficionado que no se cortará el pelo hasta que Manchester United consiga cinco triunfos al hilo.

Una de las jugadas más importantes de la primera mitad fue para Bruno Fernandes, quien recibió un pase bombeado y definió ante la salida del portero, dejando el esférico por encima de la portería de los Hammers, aunque ya todo había sido invalidado por parte del asistente número dos que había marcado fuera de lugar.

Amad Diallo no pudo con Diouf en el mano a mano | AP

El partido fue tan plano a lo largo del primer lapso que el árbitro decidió no agregar ni un solo minuto, dando paso al descanso para que ambos equipos se replantearán las estrategias que tenían pensadas para llevarse el resultado.

Los Red Devils se llevaron un susto grande

El segundo tiempo fue un cambio rotundo, aunque de igual manera no hubo grandes oportunidades, pero ambos equipos pudieron conseguir un gol que los dejó con un sabor de boca un tanto diferente.

El primero de ellos llegó apenas al minuto 50, es decir, solo cinco minutos después de haber iniciado la segunda mitad, cuando por la banda derecha cayó un centro que Tomas Soucek desvió del recorrido de Senne Lammens, desatando la total algarabía de los aficionados Hammers, quienes incluso se burlaban de los rivales por no continuar con la buena racha.

Aunque sigue invicto, Carrick perdió puntos por primera vez | AP