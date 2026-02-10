Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡No habrá corte! West Ham y Manchester United empatan y reparten puntos en Londres

Sesko empató el partido en Londres | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:32 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Se acabó la racha de victorias de Michael Carrick; sin embargo, los Red Devils siguen invictos desde su llegada

No pudo llegar el quinto partido consecutivo con victoria para el Manchester United, pues West Ham estuvo muy cerca de ganarle en el Olímpico de Londres en lo que ha sido el más grande susto en la corta gestión de Michael Carrick.

La buena noticia para ellos es que el invicto sigue latente, pues en los últimos minutos, Benjamin Sesko logró arrancar un punto de la casa de los Hammers.

Michael Carrick dirigió su quinto partido con el Man United | AP

Primer tiempo para el olvido

La primera parte no tuvo mucho movimiento, pues el 0-0 se mantenía en un campo, aumentando la tensión para la la afición de los Red Devils, ya que se sentían nervios por perder la buena racha en Premier League, aunado a la historia alterna de Frank Ilett, el aficionado que no se cortará el pelo hasta que Manchester United consiga cinco triunfos al hilo.

Una de las jugadas más importantes de la primera mitad fue para Bruno Fernandes, quien recibió un pase bombeado y definió ante la salida del portero, dejando el esférico por encima de la portería de los Hammers, aunque ya todo había sido invalidado por parte del asistente número dos que había marcado fuera de lugar.

Amad Diallo no pudo con Diouf en el mano a mano | AP

El partido fue tan plano a lo largo del primer lapso que el árbitro decidió no agregar ni un solo minuto, dando paso al descanso para que ambos equipos se replantearán las estrategias que tenían pensadas para llevarse el resultado.

Los Red Devils se llevaron un susto grande

El segundo tiempo fue un cambio rotundo, aunque de igual manera no hubo grandes oportunidades, pero ambos equipos pudieron conseguir un gol que los dejó con un sabor de boca un tanto diferente.

El primero de ellos llegó apenas al minuto 50, es decir, solo cinco minutos después de haber iniciado la segunda mitad, cuando por la banda derecha cayó un centro que Tomas Soucek desvió del recorrido de Senne Lammens, desatando la total algarabía de los aficionados Hammers, quienes incluso se burlaban de los rivales por no continuar con la buena racha.

Aunque sigue invicto, Carrick perdió puntos por primera vez | AP

Un gol de Casemiro silenció el estadio; sin embargo, el VAR decidió que era un fuera de lugar milimétrico y el partido siguió a favor de los locales. Fue hasta el tiempo de agregado, en el 90+4' cuando un centro de Bryan Mbeumo llegó a la ubicación exacta de Benjamin Sesko y, con un remate de pierna derecha, el esloveno empató el partido en la agonía del mismo

Últimos videos
Lo Último
17:19 La Concachampions es la obsesión en América; Jardine acepta la deuda internacional del equipo
17:09 WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
17:04 Super Bowl LX: los números finales que dejó el Gran Juego de la NFL
17:04 Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
16:57 ¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
16:45 ¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero
16:36 Irene Azuela destaca a Salma Hayek como pilar de "Como Agua Para Chocolate"
16:32 ¡No habrá corte! West Ham y Manchester United empatan y reparten puntos en Londres
16:28 Tragedia en Oaxaca: explota ducto de Pemex durante labores de mantenimiento
16:26 Aprueban Reforma Laboral de 40 horas en México: ¿Desde cuándo aplica?
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
André Jardine en conferencia de prensa previo a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones Concacaf 2026 | MEXSPORT
Futbol
10/02/2026
La Concachampions es la obsesión en América; Jardine acepta la deuda internacional del equipo
WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
Contra
10/02/2026
WhatsApp Web ya prueba llamadas de voz y video: así podrás usarlas desde el navegador
Seattle se corona en el Super Bowl | AP
NFL
10/02/2026
Super Bowl LX: los números finales que dejó el Gran Juego de la NFL
Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
Contra
10/02/2026
Sarampión en México: ¿Qué cubrebocas es recomendable usar?
¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
Futbol
10/02/2026
¡Seguirán sin estadio! Clara Brugada rechaza propuesta de Cruz Azul de construir en el Parque Bicentenario
¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero
Contra
10/02/2026
¿Reportan mala calidad de aire? Checa el Hoy No Circula de este miércoles 11 de febrero