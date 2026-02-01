Manchester United derrota al Fulham con todo y el gol 200 de Raúl Jiménez

El cierre de la Premier League dejó grandes momentos en la jornada de domingo, siendo protagonizados por el Manchester United, equipo que continúa sumando y que comienza a acechar las posiciones europeas en la Tabla General, ahora tras imponerse al Fulham en Old Trafford.

Raúl Jiménez con el Fulham I AP

Las noches frías de Manchester comienzan a recuperar su místico. Luego de una racha de victorias importantes ante el Manchester City y el Arsenal, los Red Devils llegaron a casa con la inercia ganadora, misma que fue respetada gracias a un agónico gol de Sesko.

El equipo de casa se hizo ver desde los primeros minutos, tomando posesión y buscando la profundidad en campo, el United poco a poco acecho al Fulham. Las redes se movieron para los de casa apenas a los 16 minutos, cuando una pelota parada de Bruno Fernández llegó hasta Casemiro, mismo que de cabeza puso el primero.

En puestos de Champions

Las acciones no tuvieron mayor intensidad hasta la segunda mitad, cuando el juego se rompió en medio campo y el equipo visitante buscó hacerse de la bola pero sin muchos resultados.

El United que no quiso dejar escapar la oportunidad de meterse en puestos de Champions volvió a romper las redes al minuto 55, cuando una vez más Casemiro hizo de las suyas y mandó un balón al hueco de la defensa, este fue controlado por Matheus Cunha y de pierna derecha puso el 2-0.

Manchester United vs Fulham Jornada 24 I AP

200 veces Raúl Jiménez

Cuando las acciones parecían no dar para más, apareció el hombre importante, Raúl Jiménez, quien tras hacerse un espacio entró al área de United se puso mano a mano con el guardameta, Senne Lammens, pero antes de disparar, Harry Maguire lo derribó, provocando un penal.

El mexicano fiel a su estilo tomó carrera larga y desde los once pasos puso el gol que acortaba la distancia y hacía soñar al Fulham, además de significar los 200 goles anotados del jugador a nivel profesional.

Raúl Jiménez en Premier League I AP

El marcador vio el 2-2 ya en el agregado, cuando Kevin encaró en los linderos el área chica y sacó un disparo de pierna derecha que se coló en el ángulo izquierdo de la portería del United, silenciando a todo el estadio.

Cuando parecía que las redes no se moverían más, los minutos finales una vez más volver a dar de qué hablar, pue sel United consiguió anotar el tercero y del gane gracias a un zapatazo de Benjamin Šeško a los cuatro minutos del agregado, quien de pierna derecha volví a poner de pie al mítico teatro de los sueños.