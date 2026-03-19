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Futbol

Luis Chávez alista su regreso a las canchas ¿Regresará a tiempo para el Mundial?

Luis Chávez en un partido con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Luis Chávez en un partido con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Rafael Trujillo 21:01 - 18 marzo 2026
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A nueve meses de su lesión el volante está buscando volver a las canchas

Su regreso está cada vez más cerca. A casi un año de su lesión Luis Chávez parece estar ya alistándose para regresar al terreno de juego. Curiosamente, el volante mexicano podría estar de vuelta a tiempo para ser incluído en la convocatoria de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo.

El volante mexicano ha pasado los últimos nueve meses recuperándose tras haber sufrido una rotura del ligamento cruzado en el verano del año pasado. Chávez sufrió la lesión durante un entrenamiento de la Selección Mexicana en California, previo a los Cuartos de Final de la Copa Oro 2025.

Luis Chávez en calentamiento con la Selección Mexicana | MEXSPORT&amp;nbsp;

La baja de Chávez

La lesión ocurrió el 25 de junio de 2025, un día más tarde, tras una resonancia magnética se confirmó la rotura. Al poco tiempo Chávez fue operado, con una recuperación estimada de 8 a 9 meses. Ante esto, su regreso está cada vez más cerca.

Desde aquella lesión, el volante de Dinamo Moscú ha sido baja estando sin actividad por casi 300 días. Con su club se ha perdido 30 encuentros, además se ha perdido al menos 12 partidos de la Selección Mexicana y parece que se perderá al menos un par más.

Luis Chávez con Dinamo Moscú previo a su lesión | INSTAGRAM

Regresa a la actividad

De acuerdo con información de Fox Deportes, el volante mexicano está trabajando para poder regresar al terreno de juego y en dos semanas podría estar viendo sus primeros entrenamientos a la par del sus compañeros del Dinamo Moscú.

El propio futbolista ha dado avances sobre su recuperación. Hace una semana, el mexicano compartió una serie de videos donde se le ve realizando ejercicios de gimnasio, así como algunos movimientos de fortalecimiento para su rodilla. En la publicación comentó 'Estamos cerca' ilusionando a sus fanáticos con el regreso.

Previamente, Chávez había compartido un par de publicaciones en el que se le ve trabajando con el balón. Estas imágenes muestran que cada vez está más cerca a regresar al terreno de juego y parece que, estará listo previo al final de temporada.

¿Listo para el Mundial?

Con esta línea de tiempo de regreso el volante mexicano podría disputar al menos ocho partidos con el Dinamo Moscú, un equipo que actualmente está ubicado en el séptimo puesto de la clasificatoria pero con la posibilidad de meterse a los primeros cinco con un par de buenos resultados.

Luis Chávez trabaja para regresar al terreno de juego tras su lesión | INSTAGRAM |

Aunque esto le daría un mes de actividad previo a la concentración final de la Selección Nacional de México para el Mundial 2026 (6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento), todo parece indicar que, al menos para este torneo, el volante no será contemplado.

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