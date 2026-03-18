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Futbol

¿Desprecia a Tigres? Diego Lainez prioriza a la Selección Mexicana por encima de Gignac y Nahuel Guzmán

Diego Lainez y André-Pierre Gignac en partido con Tigres en la Liga MX | MEXSPORT
Diego Lainez y André-Pierre Gignac en partido con Tigres en la Liga MX | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 07:58 - 18 marzo 2026
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En una charla en un pódcast, el jugador se vio en aprietos al tener que elegir entre llegar más lejos con el Tri o coronarse nuevamente con los felinos

Con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte, los futbolistas mexicanos intensifican su rendimiento en sus respectivos clubes con la esperanza de ser convocados por Javier Aguirre. Uno de ellos es Diego Lainez, quien se enfrenta a un dilema entre la gloria con su equipo y un logro histórico con el combinado nacional.

El jugador de Tigres fue puesto en una encrucijada durante su participación en el podcast 'Miro de Atrás', conducido por su compañero Nahuel Guzmán. En la conversación, André-Pierre Gignac le planteó una pregunta directa sobre qué prefiere: ¿Ganar el título del Clausura 2026 de la Liga MX con Tigres o alcanzar el anhelado quinto partido con México en el Mundial?

Diego Lainez prefirió a la Selección Mexicana

La respuesta de Lainez fue contundente y generó un momento de complicidad entre los futbolistas. "Está buena la pregunta. No, no, la voy a contestar, la voy a contestar. Voy a decir el quinto partido, porque ustedes, hermano, tienen más copas que todo el fútbol mexicano juntos. ¿Qué más quieres?", afirmó el extremo, provocando las risas de los anfitriones.

Nahuel Guzmán en festejo de gol con André-Pierre Gignac ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7

"Yo pensé que tenías más amor por mí", le respondió Gignac entre risas, tras lo cual Lainez reconoció que siente un gran aprecio por el atacante francés y por el arquero argentino. Sin embargo, reiteró que es momento de que la Selección Mexicana celebre algo. "Les tengo un amor increíble, pero tienen muchísimas copas, vamos a darles alegría a México".

Diego Lainez y Jesús Ángulo en festejo | IMAGO7

¿Cómo avanza Tigres en el Clausura 2026?

Tigres busca redimirse tras la dolorosa derrota en la Final del Apertura 2025. Bajo la dirección técnica de Guido Pizarro, el equipo regiomontano aspira a conquistar tanto la Liga MX, un trofeo que no levantan desde hace tres años. Por ahora los felinos avanzan en la sexta posición de la tabla, con 17 puntos, apenas tres más que Rayados de Monterrey, que por ahora está fuera de Liguilla.

Tigres ante Gallos Blancos l IMAGO7

Por su parte, la Selección Mexicana continúa su preparación para el certamen. Como cabeza del Grupo A, el Tri se enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y a un rival europeo que se definirá entre Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte o Chequia.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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