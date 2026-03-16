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Pizarro admite preocupación en Tigres tras empatar con Querétaro: 'El equipo debe mejorar'
Tigres igualó sin goles ante Querétaro en su casa y Guido Pizarro se mostró insatisfecho por la irregularidad que ha mostrado su equipo.
“Sí, me ocupa, creo que lo dije después también del clásico, que era algo que que me ocupa, que el equipo mejore, que el equipo encuentre esa fluidez para poder llegar al final del torneo de mejor manera. Hoy no fue un buen partido, no fue un buen resultado que queríamos, pero ya pensar ahora en el día jueves, en mejorar, en preparar el partido.”
Además Pizarro también mencionó sobre los abucheos de la gente de Tigres sobre el equipo después del empate.
“Nosotros estamos acá para brindar el espectáculo a la gente, sabemos la importancia que ellos tienen para nosotros y trabajamos para que ellos se sientan identificados y que partidos como el de hoy podamos sacar una victoria. Creo que intentamos, tratamos de buscar los caminos, hacer autocrítica, hacernos el responsable, que soy yo, y tratar de mejorar para lo que viene, para los próximos partidos que nos encontremos acá con nuestra gente, hagamos un mejor partido y le regalemos una victoria.”
A su vez, habló sobre el desempeño de Rodrigo Aguirre y su falta de gol con los felinos.
“No, muy conforme, creo que no se puede hablar de un jugador cuando el funcionamiento del equipo, en líneas generales, no es el correcto. Seguramente que los delanteros dependen mucho del funcionamiento para poder tener las opciones más claras, y ahí me ocupa eso. Creo que él está trabajando muy bien para el equipo en el día a día, en los días del partido, y confío plenamente que de pronto se va a encontrar con el gol.”