Pizarro admite preocupación en Tigres tras empatar con Querétaro: 'El equipo debe mejorar'

Tigres igualó sin goles ante Querétaro en su casa y Guido Pizarro se mostró insatisfecho por la irregularidad que ha mostrado su equipo.

“Sí, me ocupa, creo que lo dije después también del clásico, que era algo que que me ocupa, que el equipo mejore, que el equipo encuentre esa fluidez para poder llegar al final del torneo de mejor manera. Hoy no fue un buen partido, no fue un buen resultado que queríamos, pero ya pensar ahora en el día jueves, en mejorar, en preparar el partido.”

Guido Pizarro felicitó a Jesús Garza | MEXSPORT

Además Pizarro también mencionó sobre los abucheos de la gente de Tigres sobre el equipo después del empate.

“Nosotros estamos acá para brindar el espectáculo a la gente, sabemos la importancia que ellos tienen para nosotros y trabajamos para que ellos se sientan identificados y que partidos como el de hoy podamos sacar una victoria. Creo que intentamos, tratamos de buscar los caminos, hacer autocrítica, hacernos el responsable, que soy yo, y tratar de mejorar para lo que viene, para los próximos partidos que nos encontremos acá con nuestra gente, hagamos un mejor partido y le regalemos una victoria.”

Jugadores de Tigres aceptan mal resultado ante Querétaro | MEXSPORT

A su vez, habló sobre el desempeño de Rodrigo Aguirre y su falta de gol con los felinos.