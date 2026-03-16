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Futbol

Esteban González destaca a su equipo tras el empate ante Tigres: "Es muy importante"

Esteban González destaca a su equipo tras el empate ante Tigres | IMAGO7
Esteban González destaca a su equipo tras el empate ante Tigres | IMAGO7
Ricardo Olivares 21:07 - 15 marzo 2026
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El entrenador de Querétaro aceptó que les viene bien el resultado

Después de sacar el empate ante Tigres, el estratega de Querétaro, Esteban González, habló sobre el punto que sacó su equipo en una cancha complicada como la del “Volcán”.

“En cuanto, es solamente un punto, me parece que sí es muy importante más allá del resultado, la forma. Creo que el equipo está entendiendo los momentos", destacó el entrenador

El estratega chileno también habló sobre el complejo calendario que han tenido aceptando que a pesar de los resultados, el equipo ha demostrado una mejor cara en esta recta final de la campaña que ha concluido con el empate en el Volcán.

Esteban González habló del planteamiento de Tigres ante su equipo | MEXSPORT

"Quedo corto en describir al plantel de Tigres la semana anterior con América, el anterior vinimos acá a jugar con Monterrey, entonces, nos ha tocado una seguidilla de partidos con equipos que están jugando a un nivel muy bueno, que representa también a México en la Conca. Entonces, la verdad que son rivales difíciles, complejos, pero en cuanto al resultado, me parece que vemos más allá del resultado, me parece que la forma del equipo se entendió.”

El chileno declaró si se sintió subestimado por Tigres, tras los movimientos en el once que presentaron los felinos.

Esteban González destacó el funcionar de su equipo contra Tigres | MEXSPORT

“No puedo interpretar lo que hace el cuerpo técnico rival o el equipo rival, me parece que que ellos tratan de buscar su mejor versión para ganarnos hoy día. Entonces, en esa búsqueda también habría que hacerle esa pregunta, obviamente, al técnico, por qué el qué jugador ingresa por los cambios, un equipo así tiene mucho plantel, tiene mucho jugador que tiene que estar preparado para jugar.

"Nosotros, por eso decía en la primera respuesta, estábamos esperando la alineación que iba jugar, pero nosotros sabemos que Tigres tiene comportamiento independiente de los jugadores, tiene una forma clara de juego, sobre todo acá en el en su localidad, donde se hacen fuertes.”

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