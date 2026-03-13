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Futbol

La última vez que Tigres perdió ante un equipo de Estados Unidos en CONCACAF

Marcel Ruiz y Ángel Correa con Tigres tras perder ante Cincinnati en la Liga de Campeones de la CONCACAF | MEXSPORT
Ricardo Olivares 10:42 - 13 marzo 2026
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El equipo felino no caía en territorio estadounidense desde el 2013 en la vuelta de los Cuarto de Final

Tigres sufrió un duro golpe en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF al caer 3-0 en su visita ante Cincinnati, un resultado que lo obliga a una remontada complicada en el partido de vuelta.

Equipo de Tigres tras caer en la Liga de Campeones de la CONCACAF | MEXSPORT

El conjunto felino no pudo imponer condiciones en territorio estadounidense y terminó llevándose una desventaja considerable que ahora deberá intentar revertir en casa si quiere mantenerse con vida en el torneo de la región.

Guido Pizarro, entrenador de Tigres | MEXSPORT

La derrota también significó el fin de una racha positiva para Tigres frente a clubes de la MLS dentro de la competencia de Concacaf, ya que tenía tiempo sin perder ante un rival de Estados Unidos en este torneo.

De hecho, esta apenas es la segunda ocasión en la historia que los auriazules caen ante un equipo estadounidense en este certamen. La primera ocurrió en 2013, cuando Tigres perdió como visitante frente al Seattle Sounders en el partido de vuelta de los cuartos de final, resultado que en aquel entonces significó su eliminación del torneo.

Cincinnati vs Tigres Concacaf | MEXSPORT
Cincinnati vs Tigres Concacaf | MEXSPORT

Ahora, 13 años después, los felinos vuelven a encontrarse en una situación complicada frente a un club de Estados Unidos con la obligación de buscar una remontada épica para evitar una nueva eliminación temprana en la Concacaf.

Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT
Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT
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