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La última vez que Tigres perdió ante un equipo de Estados Unidos en CONCACAF
Tigres sufrió un duro golpe en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF al caer 3-0 en su visita ante Cincinnati, un resultado que lo obliga a una remontada complicada en el partido de vuelta.
El conjunto felino no pudo imponer condiciones en territorio estadounidense y terminó llevándose una desventaja considerable que ahora deberá intentar revertir en casa si quiere mantenerse con vida en el torneo de la región.
La derrota también significó el fin de una racha positiva para Tigres frente a clubes de la MLS dentro de la competencia de Concacaf, ya que tenía tiempo sin perder ante un rival de Estados Unidos en este torneo.
De hecho, esta apenas es la segunda ocasión en la historia que los auriazules caen ante un equipo estadounidense en este certamen. La primera ocurrió en 2013, cuando Tigres perdió como visitante frente al Seattle Sounders en el partido de vuelta de los cuartos de final, resultado que en aquel entonces significó su eliminación del torneo.
Ahora, 13 años después, los felinos vuelven a encontrarse en una situación complicada frente a un club de Estados Unidos con la obligación de buscar una remontada épica para evitar una nueva eliminación temprana en la Concacaf.