Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Guido Pizarro critica la logística de Tigres: "Pienso que no es serio"

Guido Pizarro criticó el viaje que realizó su equipo | MEXSPORT
Guido Pizarro criticó el viaje que realizó su equipo | MEXSPORT
Rafael Trujillo 22:11 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador respondió ante los problemas del viaje para enfrentar a Cincinnati

Tigres sufrió un nuevo revés y prácticamente se despidió de la Liga de Campeones de la Concacaf pues, el conjunto felino cayó 3-0 ante Cincinnati y deberá realizar la hombrada para poder clasificar a la siguiente ronda.

Más allá del resultado en Ohio, el entrenador de los felinos, Guido Pizarro, expresó su descontento por los problemas logísticos que enfrentó el equipo para su partido de este jueves, calificando la situación como "poco seria".

FC CINCINNATI VS TIGRES | MEXSPORT
FC CINCINNATI VS TIGRES | MEXSPORT

La razón de la molestia de Pizarro s edebe a que, los felinos sufrieron un retraso considerable en su viaje a Ohio, llegando apenas cinco horas antes del encuentro. Esta odisea, que se extendió por dos días, culminó en una dolorosa derrota complicando seriamente sus aspiraciones.

Pizarro cuestiona su logística

Pizarro, aunque descartó que la situación fuera un pretexto, no ocultó su frustración. "Sinceramente, todo lo que diga sonará a excusas, pero realmente pienso que es poco serio. Nadie piensa en los jugadores. Hoy prácticamente estuvimos todo el día viajando, llegamos a las 5 de la tarde al hotel y vinimos a jugar", declaró en la conferencia de prensa posterior al partido.

El estratega argentino insistió en la necesidad de priorizar el bienestar de los futbolistas para garantizar un mejor espectáculo. "Pienso que no es serio, porque tenemos que pensar en los jugadores y la gente para un mayor espectáculo. Todo lo que pueda decir puede sonar a excusas", reiteró.

Guido Pizarro en el Tigres vs Santos Laguna l IMAGO7

Los detalles del complicado viaje

El viaje de Tigres se vio afectado inicialmente por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impidió el traslado un día antes. Posteriormente, el jueves, el vuelo se demoró debido a una huelga en el servicio de migración.

"Independientemente de la logística, lo vengo diciendo, las competiciones son más parejas, pero hace tiempo que se vienen dando duelos muy parejos. La logística es tema aparte, lo que sucedió no es normal", añadió Pizarro.

Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7

El decisivo encuentro de vuelta se disputará el próximo jueves en el Estadio Universitario donde los felinos buscarán regresar de una desventaja de 3-0 para poder clasificar a la siguiente ronda del torneo internacional.

Últimos videos
Lo Último
00:17 ¿Otra victoria para Mercedes? George Russell dominó las Prácticas Libres en China; Checo Pérez fue último
00:09 Partidos de hoy viernes 13 de marzo de 2026
23:26 ¿Cómo le fue Checo Pérez la última vez que corrió el GP de China?
23:10 Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos
22:55 Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?
22:49 ¿Quiénes han ganado en China? Todos los ganadores del Gran Premio en la historia
22:27 VIDEO: persecución tras robo millonario en CDMX termina con ladrones rodeados por policías
22:11 Guido Pizarro critica la logística de Tigres: "Pienso que no es serio"
21:23 El Gran Jogo: México recibió a la Verdeamarela y hacen historia
21:19 Claudio Tapia rechaza jugar la Finalissima en el Bernabéu y sugiere disputarla en el Monumental
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
¿Otra victoria para Mercedes? George Russell dominó las Prácticas Libres en China; Checo Pérez fue último
Fórmula 1
13/03/2026
¿Otra victoria para Mercedes? George Russell dominó las Prácticas Libres en China; Checo Pérez fue último
Partidos de hoy viernes 13 de marzo de 2026
Futbol
13/03/2026
Partidos de hoy viernes 13 de marzo de 2026
Checo Pérez en el podio del Gran Premio de China de 2024 con Red Bull | RED BULL
Fórmula 1
12/03/2026
¿Cómo le fue Checo Pérez la última vez que corrió el GP de China?
Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos
Futbol
12/03/2026
Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos
Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?
Contra
12/03/2026
Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?
Max Verstappen celebra su victoria en el Gran Premio de China 2024 | RED BULL
Fórmula 1
12/03/2026
¿Quiénes han ganado en China? Todos los ganadores del Gran Premio en la historia