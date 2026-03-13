Guido Pizarro critica la logística de Tigres: "Pienso que no es serio"

Tigres sufrió un nuevo revés y prácticamente se despidió de la Liga de Campeones de la Concacaf pues, el conjunto felino cayó 3-0 ante Cincinnati y deberá realizar la hombrada para poder clasificar a la siguiente ronda.

Más allá del resultado en Ohio, el entrenador de los felinos, Guido Pizarro, expresó su descontento por los problemas logísticos que enfrentó el equipo para su partido de este jueves, calificando la situación como "poco seria".

FC CINCINNATI VS TIGRES | MEXSPORT

La razón de la molestia de Pizarro s edebe a que, los felinos sufrieron un retraso considerable en su viaje a Ohio, llegando apenas cinco horas antes del encuentro. Esta odisea, que se extendió por dos días, culminó en una dolorosa derrota complicando seriamente sus aspiraciones.

Pizarro cuestiona su logística

Pizarro, aunque descartó que la situación fuera un pretexto, no ocultó su frustración. "Sinceramente, todo lo que diga sonará a excusas, pero realmente pienso que es poco serio. Nadie piensa en los jugadores. Hoy prácticamente estuvimos todo el día viajando, llegamos a las 5 de la tarde al hotel y vinimos a jugar", declaró en la conferencia de prensa posterior al partido.

El estratega argentino insistió en la necesidad de priorizar el bienestar de los futbolistas para garantizar un mejor espectáculo. "Pienso que no es serio, porque tenemos que pensar en los jugadores y la gente para un mayor espectáculo. Todo lo que pueda decir puede sonar a excusas", reiteró.

Guido Pizarro en el Tigres vs Santos Laguna l IMAGO7

Los detalles del complicado viaje

El viaje de Tigres se vio afectado inicialmente por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impidió el traslado un día antes. Posteriormente, el jueves, el vuelo se demoró debido a una huelga en el servicio de migración.

"Independientemente de la logística, lo vengo diciendo, las competiciones son más parejas, pero hace tiempo que se vienen dando duelos muy parejos. La logística es tema aparte, lo que sucedió no es normal", añadió Pizarro.

Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7