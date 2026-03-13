Bills se siguen reforzando y firman al veterano C.J. Gardner-Johnson

Los Buffalo Bills continúan reforzando su defensa de cara a la próxima temporada de la NFL y este jueves sumaron una nueva pieza a su secundaria. El profundo C.J. Gardner-Johnson acordó un contrato para jugar la próxima temporada con el equipo de Nueva York.

Dea cuerdo con reportes, el esquinero firmó por un año con la franquicia de Bufalo por un valor de hasta 6 millones de dólares, convirtiéndose en el cuarto refuerzo para la próxima temporada.

Bills signing DB C.J. Gardner-Johnson to a one-year deal worth $6M. (via @TomPelissero) pic.twitter.com/Vt1ySzaQzt — NFL (@NFL) March 12, 2026

El equipo ya había incorporado previamente al cazamariscales Bradley Chubb y al esquinero Dee Alford, lo que convierte al profundo de 28 años en la tercera contratación defensiva externa realizada por la franquicia en los últimos días.

Nueva etapa de los Bills

Estos movimientos forman parte de un proceso de ajustes en la estructura defensiva del equipo. Buffalo se encuentra en una etapa de reconstrucción bajo la dirección del nuevo coordinador defensivo Jim Leonhard, en lo que representa un cambio respecto al sistema que utilizó el exentrenador en jefe Sean McDermott durante las últimas nueve temporadas al frente del esquema defensivo del equipo.

Este cambio también viene precedido de la mano de la llegada de Joe Brady al puesto de entrenador en jefe. Aunque los Bills apuntan a ser un equipo ofensivo buscan balance con una mejor defensiva.

C.J. Gardner-Johnson jugó la temporada pasada con los Bears | GROSBY

Bajas en la secundaria

La incorporación de Gardner-Johnson también responde a una necesidad específica dentro de la plantilla. La posición de profundo era una de las áreas que los Bills debían reforzar después de que ninguno de sus agentes libres en esa demarcación fuera renovado.

Jugadores como Jordan Poyer, Damar Hamlin y Darnell Savage no regresaron al equipo, lo que dejó vacantes importantes en la secundaria. A esto se sumó la salida de Taylor Rapp, quien había sido titular en la primera semana de la temporada pasada y fue liberado antes del inicio del nuevo año de la liga para generar espacio en el tope salarial.

Trayectoria de C.J. Gardner-Johnson en la NFL

Gardner-Johnson fue seleccionado originalmente por los New Orleans Saints en la cuarta ronda del Draft de la NFL de 2019. Con el equipo de Luisiana disputó las primeras tres temporadas de su carrera profesional antes de continuar su trayectoria en otras franquicias de la liga.

Posteriormente jugó con los Philadelphia Eagles en dos etapas, durante 2022 y 2024, además de tener un paso por los Detroit Lions en 2023. Durante la temporada pasada también formó parte de los Baltimore Ravens antes de tener actividad con los Houston Texans y los Chicago Bears.

C.J. Gardner-Johnson ganó el super bowl con los eagles | GROSBY

Con los Bears fue titular en siete partidos, en los que registró 51 tacleadas, además de sumar dos intercepciones y cuatro pases defendidos. A lo largo de su carrera, sus campañas más destacadas en términos estadísticos se produjeron con los Eagles.

En cada una de sus dos temporadas con Philadelphia logró seis intercepciones, la cifra más alta de su carrera en una misma campaña. Además, fue parte del equipo que conquistó el Super Bowl LIX, uno de los momentos más destacados en su trayectoria dentro de la NFL.