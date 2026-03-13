Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero

Brenda Zúñiga en el Estadio Azteca | IG:@brendazr15
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 20:03 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La pareja del guardameta sorprendió recientemente con una publicación en redes sociales

La salud de Luis Ángel Malagón ha dado de qué hablar no solo en el ámbito profesional, sino también en el plano personal. Luego de ser intervenido quirúrgicamente por una ruptura del tendón de Aquiles, el portero de América recibió un mensaje público de su esposa, Brenda Zúñiga, que puso fin a las especulaciones sobre una posible ruptura sentimental surgida semanas atrás.

A través de su cuenta de Instagram, Zúñiga compartió una fotografía sosteniendo la mano del futbolista en el hospital, acompañada de un mensaje de apoyo. “En las buenas y en las malas, donde estemos y como estemos, siempre nos tenemos, te amo mi Luis”. El gesto rápidamente se viralizó entre los aficionados, quienes interpretaron la publicación como un pilar fundamental en la rehabilitación del arquero.

Así fue el mensaje de Brenda, esposa de Malagón | CAPTURA DE PANTALLA
Así fue el mensaje de Brenda, esposa de Malagón | CAPTURA DE PANTALLA

Intriga por supuesta ruptura entre Malagón y su esposa

La intriga sobre el estado de la relación comenzó el pasado 28 de febrero, cuando Brenda publicó un texto que sugería un distanciamiento y conflictos internos. En aquel momento, la esposa del futbolista escribió: “Descubrí que hay quienes no conocen límites cuando se trata de su propio beneficio… con tal de satisfacer sus propios intereses sin medir el impacto de sus decisiones”.

En dicha publicación, Zúñiga añadió una reflexión sobre las consecuencias de los actos personales. “Al final, la verdad siempre encuentra su lugar. Y el tiempo, que es el mejor testigo, se encarga de poner cada cosa y a cada persona exactamente donde pertenece. Nada queda oculto para siempre”. Estas palabras generaron una ola de teorías entre los seguidores del jugador, sugiriendo una crisis profunda.

Malagón acompañado de su esposa | CAPTURA DE PANTALLA
Malagón acompañado de su esposa | CAPTURA DE PANTALLA

Hubo reconciliación previo a la lesión

A pesar de la incertidumbre generada en febrero, reportes recientes aclararon que la pareja ya había solucionado sus diferencias antes del diagnóstico médico. Según información de la columna El Francotirador, Malagón y Zúñiga aprovecharon los días previos a la lesión para fortalecer su vínculo.

“Para los que se sorprenden por el mensaje de BRENDA, esposa de MALAGÓN tras la operación… Pese a RUMORES, la pareja está FUERTE, estuvo en su CUMPLE y se fueron unos días a EU, tres días a la PLAYA para reconciliarse, justo antes de la LESIÓN”, detalló la fuente.

Malagón tras su lesión ante Philadelphia Union | MEXSPORT
Malagón tras su lesión ante Philadelphia Union | MEXSPORT

Con esta confirmación, queda claro que el guardameta enfrentará su proceso de recuperación en compañía de su familia, dejando atrás los incidentes mediáticos de semanas pasadas para enfocarse plenamente en su regreso a las canchas.

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

Últimos videos
Lo Último
20:11 ¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
20:03 Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
19:59 Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
19:46 ¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
19:11 ¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings
19:07 Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
19:02 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Monterrey?
19:02 No aguantó el picante... turista alemán pierde demanda de 100 mil dólares contra taquería mexicana
18:59 La Selección de Brasil presenta su segundo uniforme en una histórica alianza
18:39 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Necaxa?
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT
Futbol
12/03/2026
¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
Empelotados
12/03/2026
Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
Box
12/03/2026
Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
Contra
12/03/2026
¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
Kyler Murray tras derrota con Cardinals | AP
NFL
12/03/2026
¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
Contra
12/03/2026
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo