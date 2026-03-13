Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero

La salud de Luis Ángel Malagón ha dado de qué hablar no solo en el ámbito profesional, sino también en el plano personal. Luego de ser intervenido quirúrgicamente por una ruptura del tendón de Aquiles, el portero de América recibió un mensaje público de su esposa, Brenda Zúñiga, que puso fin a las especulaciones sobre una posible ruptura sentimental surgida semanas atrás.

A través de su cuenta de Instagram, Zúñiga compartió una fotografía sosteniendo la mano del futbolista en el hospital, acompañada de un mensaje de apoyo. “En las buenas y en las malas, donde estemos y como estemos, siempre nos tenemos, te amo mi Luis”. El gesto rápidamente se viralizó entre los aficionados, quienes interpretaron la publicación como un pilar fundamental en la rehabilitación del arquero.

Así fue el mensaje de Brenda, esposa de Malagón | CAPTURA DE PANTALLA

Intriga por supuesta ruptura entre Malagón y su esposa

La intriga sobre el estado de la relación comenzó el pasado 28 de febrero, cuando Brenda publicó un texto que sugería un distanciamiento y conflictos internos. En aquel momento, la esposa del futbolista escribió: “Descubrí que hay quienes no conocen límites cuando se trata de su propio beneficio… con tal de satisfacer sus propios intereses sin medir el impacto de sus decisiones”.

En dicha publicación, Zúñiga añadió una reflexión sobre las consecuencias de los actos personales. “Al final, la verdad siempre encuentra su lugar. Y el tiempo, que es el mejor testigo, se encarga de poner cada cosa y a cada persona exactamente donde pertenece. Nada queda oculto para siempre”. Estas palabras generaron una ola de teorías entre los seguidores del jugador, sugiriendo una crisis profunda.

Malagón acompañado de su esposa | CAPTURA DE PANTALLA

Hubo reconciliación previo a la lesión

A pesar de la incertidumbre generada en febrero, reportes recientes aclararon que la pareja ya había solucionado sus diferencias antes del diagnóstico médico. Según información de la columna El Francotirador, Malagón y Zúñiga aprovecharon los días previos a la lesión para fortalecer su vínculo.

“Para los que se sorprenden por el mensaje de BRENDA, esposa de MALAGÓN tras la operación… Pese a RUMORES, la pareja está FUERTE, estuvo en su CUMPLE y se fueron unos días a EU, tres días a la PLAYA para reconciliarse, justo antes de la LESIÓN”, detalló la fuente.

Malagón tras su lesión ante Philadelphia Union | MEXSPORT

Con esta confirmación, queda claro que el guardameta enfrentará su proceso de recuperación en compañía de su familia, dejando atrás los incidentes mediáticos de semanas pasadas para enfocarse plenamente en su regreso a las canchas.

