Vanessa Arias genera polémica en "La Casa de los Famosos" tras hacer señal de auxilio: esto se sabe del gesto
La actriz mexicana Vanessa Arias generó controversia entre los seguidores del reality La Casa de los Famosos luego de que realizara un gesto con la mano durante una transmisión que muchos usuarios interpretaron como una señal internacional de auxilio.
“Estoy sufriendo violencia” y la señal de auxilio
Arias manifestó sentirse afectada por el ambiente dentro de la casa y declaró frente a las cámaras: “Yo estoy sufriendo violencia psicológica”.
Tras esa afirmación, levantó la mano e hizo un gesto que muchos usuarios identificaron como la señal internacional de ayuda, utilizada para alertar discretamente sobre situaciones de violencia.
¿Qué significa la señal que hizo Vanessa Arias?
El gesto que realizó la actriz corresponde a la llamada “señal de ayuda”, una forma silenciosa de pedir apoyo ante situaciones de violencia o peligro.
Esta señal consiste en levantar la mano, esconder el pulgar dentro de la palma y cerrar los demás dedos sobre él. Fue difundida internacionalmente durante la pandemia como una herramienta para que las víctimas de violencia pudieran pedir ayuda sin alertar a su agresor.
Por ello, cuando el gesto apareció durante la transmisión del reality, muchos usuarios lo interpretaron como una alerta seria, lo que provocó preocupación y debate en redes sociales.
@vickyymich VANESSA ARIAS HACE LA SEÑAL DE AUXILIO DENTRO DE LA CASA DE LOS FAMOSOS @Telemundo @Vanessaarias #chisme #lacasadelosfamosos #vanessaarias #auxilio #lcdlf ♬ sonido original - Vicky & Mich
