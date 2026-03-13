Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Vanessa Arias genera polémica en "La Casa de los Famosos" tras hacer señal de auxilio: esto se sabe del gesto

Vanessa Arias generó preocupación entre los seguidores de La Casa de los Famosos tras realizar un gesto con la mano que fue interpretado como una señal de auxilio. / Telemundo
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:31 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un gesto con la mano realizado durante la transmisión del reality encendió las redes sociales y desató preguntas sobre su significado.

La actriz mexicana Vanessa Arias generó controversia entre los seguidores del reality La Casa de los Famosos luego de que realizara un gesto con la mano durante una transmisión que muchos usuarios interpretaron como una señal internacional de auxilio.

Vanessa Arias, actriz mexicana que participa en el reality de Telemundo. / @vannearias

“Estoy sufriendo violencia” y la señal de auxilio

Arias manifestó sentirse afectada por el ambiente dentro de la casa y declaró frente a las cámaras: “Yo estoy sufriendo violencia psicológica”.

Tras esa afirmación, levantó la mano e hizo un gesto que muchos usuarios identificaron como la señal internacional de ayuda, utilizada para alertar discretamente sobre situaciones de violencia.

La actriz aseguró dentro del programa: “Estoy sufriendo violencia psicológica”, antes de realizar el gesto con la mano. / Telemundo

¿Qué significa la señal que hizo Vanessa Arias?

El gesto que realizó la actriz corresponde a la llamada “señal de ayuda”, una forma silenciosa de pedir apoyo ante situaciones de violencia o peligro.

Esta señal consiste en levantar la mano, esconder el pulgar dentro de la palma y cerrar los demás dedos sobre él. Fue difundida internacionalmente durante la pandemia como una herramienta para que las víctimas de violencia pudieran pedir ayuda sin alertar a su agresor.

El gesto que hizo Arias es conocido como la “señal de ayuda”, utilizada para alertar discretamente sobre situaciones de violencia. / Gaceta UNAM

Por ello, cuando el gesto apareció durante la transmisión del reality, muchos usuarios lo interpretaron como una alerta seria, lo que provocó preocupación y debate en redes sociales.

@vickyymich VANESSA ARIAS HACE LA SEÑAL DE AUXILIO DENTRO DE LA CASA DE LOS FAMOSOS @Telemundo @Vanessaarias #chisme #lacasadelosfamosos #vanessaarias #auxilio #lcdlf ♬ sonido original - Vicky & Mich
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
22:27 VIDEO: persecución tras robo millonario en CDMX termina con ladrones rodeados por policías
22:11 Guido Pizarro critica la logística de Tigres: "Pienso que no es serio"
21:23 El Gran Jogo: México recibió a la Verdeamarela y hacen historia
21:19 Claudio Tapia rechaza jugar la Finalissima en el Bernabéu y sugiere disputarla en el Monumental
20:33 Bills se siguen reforzando y firman al veterano C.J. Gardner-Johnson
20:31 Vanessa Arias genera polémica en "La Casa de los Famosos" tras hacer señal de auxilio: esto se sabe del gesto
20:21 TITANS rememora a los Houston OILERS
20:11 ¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
20:03 Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
19:59 Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
VIDEO: persecución tras robo millonario en CDMX termina con ladrones rodeados por policías
Contra
12/03/2026
VIDEO: persecución tras robo millonario en CDMX termina con ladrones rodeados por policías
Guido Pizarro criticó el viaje que realizó su equipo | MEXSPORT
Futbol
12/03/2026
Guido Pizarro critica la logística de Tigres: "Pienso que no es serio"
El Gran Jogo: México recibió a la Verdeamarela y hacen historia
Opinión
12/03/2026
El Gran Jogo: México recibió a la Verdeamarela y hacen historia
Claudio Tapia en la salida de un tribunal en Argentina | AP
Futbol
12/03/2026
Claudio Tapia rechaza jugar la Finalissima en el Bernabéu y sugiere disputarla en el Monumental
C.J. Gardner-Johnson se unió a los Bills | GROSBY
NFL
12/03/2026
Bills se siguen reforzando y firman al veterano C.J. Gardner-Johnson
Vanessa Arias genera polémica en "La Casa de los Famosos" tras hacer señal de auxilio: esto se sabe del gesto
Contra
12/03/2026
Vanessa Arias genera polémica en "La Casa de los Famosos" tras hacer señal de auxilio: esto se sabe del gesto