Vanessa Arias genera polémica en "La Casa de los Famosos" tras hacer señal de auxilio: esto se sabe del gesto

La actriz mexicana Vanessa Arias generó controversia entre los seguidores del reality La Casa de los Famosos luego de que realizara un gesto con la mano durante una transmisión que muchos usuarios interpretaron como una señal internacional de auxilio.

Vanessa Arias, actriz mexicana que participa en el reality de Telemundo. / @vannearias

“Estoy sufriendo violencia” y la señal de auxilio

Arias manifestó sentirse afectada por el ambiente dentro de la casa y declaró frente a las cámaras: “Yo estoy sufriendo violencia psicológica”.

Tras esa afirmación, levantó la mano e hizo un gesto que muchos usuarios identificaron como la señal internacional de ayuda, utilizada para alertar discretamente sobre situaciones de violencia.

La actriz aseguró dentro del programa: “Estoy sufriendo violencia psicológica”, antes de realizar el gesto con la mano. / Telemundo

¿Qué significa la señal que hizo Vanessa Arias?

El gesto que realizó la actriz corresponde a la llamada “señal de ayuda”, una forma silenciosa de pedir apoyo ante situaciones de violencia o peligro.

Esta señal consiste en levantar la mano, esconder el pulgar dentro de la palma y cerrar los demás dedos sobre él. Fue difundida internacionalmente durante la pandemia como una herramienta para que las víctimas de violencia pudieran pedir ayuda sin alertar a su agresor.

El gesto que hizo Arias es conocido como la “señal de ayuda”, utilizada para alertar discretamente sobre situaciones de violencia. / Gaceta UNAM