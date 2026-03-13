Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Viernes 13 sin luz: CFE anuncia apagón masivo en estas colonias

La CFE informa que habrá un apagón este 13 de marzo.
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:29 - 12 marzo 2026
La Comisión Federal de Electricidad realizará trabajos en la red eléctrica y varias zonas tendrán suspensión temporal del servicio durante varias horas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este viernes 13 de marzo de 2026 se realizará un corte programado de energía eléctrica en algunas zonas del país debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

Miles de personas se quedarán si luz este 13 de marzo por un apagón de la CFE. / Pixabay

La suspensión temporal del servicio afectará principalmente a colonias ubicadas en el estado de Morelos, donde brigadas técnicas realizarán labores para mejorar el sistema de distribución.

¿Qué colonias se quedarán sin luz el 13 de marzo?

De acuerdo con lo informado por la CFE, el corte de electricidad impactará principalmente a colonias de los municipios de Cuernavaca y Temixco.

Las zonas donde se suspenderá el servicio son:

Temixco

  • Alta Palmira (incluidas zonas cercanas a la carretera federal)

  • El Cornejal

Cuernavaca

  • La Unión

  • Nueva Tenochtitlán

Estas colonias podrían permanecer sin suministro eléctrico durante varias horas mientras se realizan los trabajos técnicos en la red.

La CFE realizará trabajos de mantenimiento que generarán un apagón programado este 13 de marzo. / iStock

¿A qué hora será el corte de luz de la CFE?

La empresa productiva del Estado informó que la interrupción del servicio está programada para el siguiente horario:

  • Inicio: 9:00 horas

  • Restablecimiento estimado: 16:00 horas

La CFE detalló que el corte de energía comenzará a las 9:00 de la mañana. / iStock

Esto significa que el apagón podría durar alrededor de siete horas, mientras se llevan a cabo las maniobras de mantenimiento en la red eléctrica.

La CFE explicó que estas labores se realizan para mejorar el funcionamiento de los equipos y prevenir fallas inesperadas en el servicio.

El apagón podría durar alrededor de siete horas. / Pixabay
