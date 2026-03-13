Viernes 13 sin luz: CFE anuncia apagón masivo en estas colonias

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este viernes 13 de marzo de 2026 se realizará un corte programado de energía eléctrica en algunas zonas del país debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

Miles de personas se quedarán si luz este 13 de marzo por un apagón de la CFE. / Pixabay

La suspensión temporal del servicio afectará principalmente a colonias ubicadas en el estado de Morelos, donde brigadas técnicas realizarán labores para mejorar el sistema de distribución.

¿Qué colonias se quedarán sin luz el 13 de marzo?

De acuerdo con lo informado por la CFE, el corte de electricidad impactará principalmente a colonias de los municipios de Cuernavaca y Temixco. Las zonas donde se suspenderá el servicio son: Temixco Alta Palmira (incluidas zonas cercanas a la carretera federal)

El Cornejal Cuernavaca La Unión

Nueva Tenochtitlán Estas colonias podrían permanecer sin suministro eléctrico durante varias horas mientras se realizan los trabajos técnicos en la red.

La CFE realizará trabajos de mantenimiento que generarán un apagón programado este 13 de marzo. / iStock

¿A qué hora será el corte de luz de la CFE?

La empresa productiva del Estado informó que la interrupción del servicio está programada para el siguiente horario: Inicio: 9:00 horas

Restablecimiento estimado: 16:00 horas

La CFE detalló que el corte de energía comenzará a las 9:00 de la mañana. / iStock

Esto significa que el apagón podría durar alrededor de siete horas, mientras se llevan a cabo las maniobras de mantenimiento en la red eléctrica. La CFE explicó que estas labores se realizan para mejorar el funcionamiento de los equipos y prevenir fallas inesperadas en el servicio.