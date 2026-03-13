Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Viernes 13 sin luz: CFE anuncia apagón masivo en estas colonias
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este viernes 13 de marzo de 2026 se realizará un corte programado de energía eléctrica en algunas zonas del país debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.
La suspensión temporal del servicio afectará principalmente a colonias ubicadas en el estado de Morelos, donde brigadas técnicas realizarán labores para mejorar el sistema de distribución.
¿Qué colonias se quedarán sin luz el 13 de marzo?
De acuerdo con lo informado por la CFE, el corte de electricidad impactará principalmente a colonias de los municipios de Cuernavaca y Temixco.
Las zonas donde se suspenderá el servicio son:
Temixco
Alta Palmira (incluidas zonas cercanas a la carretera federal)
El Cornejal
Cuernavaca
La Unión
Nueva Tenochtitlán
Estas colonias podrían permanecer sin suministro eléctrico durante varias horas mientras se realizan los trabajos técnicos en la red.
¿A qué hora será el corte de luz de la CFE?
La empresa productiva del Estado informó que la interrupción del servicio está programada para el siguiente horario:
Inicio: 9:00 horas
Restablecimiento estimado: 16:00 horas
Esto significa que el apagón podría durar alrededor de siete horas, mientras se llevan a cabo las maniobras de mantenimiento en la red eléctrica.
La CFE explicó que estas labores se realizan para mejorar el funcionamiento de los equipos y prevenir fallas inesperadas en el servicio.