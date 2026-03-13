Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Deportivamente está por encima": Martín Zúñiga consideró que la Liga de Kosovo es superior a la Liga de Expansión

Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 18:30 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero compartió cómo fue su experiencia en una liga complicada por su difícil adaptación

Con la desaparición del ascenso y el descenso, la Liga de Expansión ha perdido su atractivo. Incluso para algunos jugadores ya no es una división en la que resulta interesante jugar, pues hay poco por lo que luchar.

Así lo consideró Martín Zúñiga, quien en entrevista con RÉCORD compartió que prefirió dejar la división de plata para jugar en Kosovo. Fue en febrero de 2024 que el delantero dejó a Tepatitlán para jugar con Feronikeli en el Viejo Continente.

¿Qué dijo Zúñiga sobre la Liga de Expansión?

Zúñiga reconoció que jugar en la Liga de Kosovo fue una experiencia muy complicada, ya que es una cultura totalmente distinta, además de otras complicaciones como el idioma. Sin embargo, señaló que no dudó en tomar la oportunidad para probar algo nuevo.

Martín Zúñiga en calentamiento con Tepatitlán en la Liga de Expansión | IMAGO 7
Martín Zúñiga en calentamiento con Tepatitlán en la Liga de Expansión | IMAGO 7

"Yo estaba en Expansión ahí, estaba en Tepa, y yo quería salir. Estar en expansión es un poco complicado, hoy en día, sin ascenso. Es complicado porque es tedioso, porque es lo mismo. Tú tienes que destacar individualmente para conseguir algo", declaró.

Enfatizó que fue gracias a un compañero que recibió la oportunidad y que no dudó en aprovecharla. Destacó que si bien no son las principales ligas de Europa, en caso de ser campeón hay chance de jugar rondas de clasificación de la Champions League y otras competencias de la UEFA.

Martín Zúñiga en festejo de gol con Tepatitlán en la Liga de Expansión | IMAGO 7
Martín Zúñiga en festejo de gol con Tepatitlán en la Liga de Expansión | IMAGO 7

"Me llega esta oferta, antes había estado un amigo que con él toco base y me dice: ¿Ven'. Si eres campeón, tienes boleto para previas de Champions. Deportivamente está por encima de Expansión pero lejos. Priorizando eso, dije, bueno va", añadió.

No perdió mucho al irse a Kosovo

Finalmente, Martín Zúñiga consideró que era una apuesta que valía la pena, incluso con el riesgo de -eventualmente- regresar al futbol mexicano. "Es un país difícil, pero era una experiencia que quería probar y estando en expansión, creo que perdía poco".

Martín Zúñiga en festejo de gol con Correcaminos | IMAGO 7
Martín Zúñiga en festejo de gol con Correcaminos | IMAGO 7

Al final, el delantero mexicano apenas disputó tres partidos con Feronikeli y en enero de 2025 al México FC en España, donde estuvo seis meses antes de llegar a Correcaminos, en la Liga de Expansión. Actualmente se encuentra sin equipo.

Últimos videos
Lo Último
20:11 ¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
20:03 Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
19:59 Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
19:46 ¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
19:11 ¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings
19:07 Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
19:02 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Monterrey?
19:02 No aguantó el picante... turista alemán pierde demanda de 100 mil dólares contra taquería mexicana
18:59 La Selección de Brasil presenta su segundo uniforme en una histórica alianza
18:39 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Necaxa?
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT
Futbol
12/03/2026
¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
Empelotados
12/03/2026
Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
Box
12/03/2026
Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
Contra
12/03/2026
¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
Kyler Murray tras derrota con Cardinals | AP
NFL
12/03/2026
¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
Contra
12/03/2026
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo