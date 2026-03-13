"Deportivamente está por encima": Martín Zúñiga consideró que la Liga de Kosovo es superior a la Liga de Expansión

Con la desaparición del ascenso y el descenso, la Liga de Expansión ha perdido su atractivo. Incluso para algunos jugadores ya no es una división en la que resulta interesante jugar, pues hay poco por lo que luchar.

Así lo consideró Martín Zúñiga, quien en entrevista con RÉCORD compartió que prefirió dejar la división de plata para jugar en Kosovo. Fue en febrero de 2024 que el delantero dejó a Tepatitlán para jugar con Feronikeli en el Viejo Continente.

¿Qué dijo Zúñiga sobre la Liga de Expansión?

Zúñiga reconoció que jugar en la Liga de Kosovo fue una experiencia muy complicada, ya que es una cultura totalmente distinta, además de otras complicaciones como el idioma. Sin embargo, señaló que no dudó en tomar la oportunidad para probar algo nuevo.

Martín Zúñiga en calentamiento con Tepatitlán en la Liga de Expansión | IMAGO 7

"Yo estaba en Expansión ahí, estaba en Tepa, y yo quería salir. Estar en expansión es un poco complicado, hoy en día, sin ascenso. Es complicado porque es tedioso, porque es lo mismo. Tú tienes que destacar individualmente para conseguir algo", declaró.

Enfatizó que fue gracias a un compañero que recibió la oportunidad y que no dudó en aprovecharla. Destacó que si bien no son las principales ligas de Europa, en caso de ser campeón hay chance de jugar rondas de clasificación de la Champions League y otras competencias de la UEFA.

Martín Zúñiga en festejo de gol con Tepatitlán en la Liga de Expansión | IMAGO 7

"Me llega esta oferta, antes había estado un amigo que con él toco base y me dice: ¿Ven'. Si eres campeón, tienes boleto para previas de Champions. Deportivamente está por encima de Expansión pero lejos. Priorizando eso, dije, bueno va", añadió.

No perdió mucho al irse a Kosovo

Finalmente, Martín Zúñiga consideró que era una apuesta que valía la pena, incluso con el riesgo de -eventualmente- regresar al futbol mexicano. "Es un país difícil, pero era una experiencia que quería probar y estando en expansión, creo que perdía poco".

Martín Zúñiga en festejo de gol con Correcaminos | IMAGO 7