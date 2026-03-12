Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Asesinan a Luis Miguel Victoria en Tlalpan: ¿Quién era el exlíder sindical del ISSSTE?

Actualmente ocupaba el cargo de Secretario de Trabajo y Conflictos en la FSTSE / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:44 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exdirigente del sindicato fue atacado por un presunto motociclista armado; autoridades revisan cámaras para ubicar a los responsables

El asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ha generado atención luego de que fuera señalado como la víctima del ataque ocurrido en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, el exdirigente sindical habría sido el hombre asesinado durante un ataque armado ocurrido en las inmediaciones de la colonia Isidro Fabela.

La camioneta de lujo de Luis Miguel Victoria Ranfla quedó sobre carriles centrales de Periférico / Redes Sociales

Así ocurrió el ataque

Según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el crimen ocurrió cuando Victoria Ranfla se encontraba dentro de su automóvil sobre la calle John F. Kennedy.

Un presunto motosicario se acercó y abrió fuego contra el vehículo. Tras el ataque, la víctima perdió el control del automóvil, el cual terminó invadiendo los carriles centrales del Periférico. Mientras tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México ya revisa las cámaras del sistema C5 para intentar reconstruir la ruta de escape de los agresores y ubicar a los responsables.

Los primeros reportes indican que un motosicario fue quien disparó con el exlíder sindical / Redes Sociales

¿Quién era Luis Miguel Victoria Ranfla?

Victoria Ranfla era abogado de profesión y llevaba más de 35 años dentro del sindicalismo del ISSSTE. Su carrera comenzó en la Sección IV, enfocada en las clínicas de especialidades del instituto, donde empezó a ganar influencia dentro de la organización.

En 2013 llegó a la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), cargo que ocupó por más de una década y desde donde se consolidó como una figura clave dentro del sector salud.

Durante su gestión, el sindicato destacó acciones como:

  • La recuperación de la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación

  • La entrega de créditos para trabajadores

  • La modernización de la sede sindical

La Fiscalía capitalina ya revisa las cámaras para dar con el paradero del o los responsables / Redes Sociales

Aunque ya no encabezaba el sindicato, a sus 65 años seguía siendo una figura influyente dentro del sector laboral. Actualmente ocupaba el cargo de Secretario de Trabajo y Conflictos en la FSTSE.

En los últimos años también estuvo relacionado con la administración del deportivo del sindicato al sur de la capital, sitio cercano donde ocurrió el ataque que terminó con su vida.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.

Últimos videos
Lo Último
09:31 Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
09:24 Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
09:15 ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
09:11 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
09:04 El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
09:01 ¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos
08:57 David Villa regresa al Atlético de Madrid. ¿Cuál será su cargo?
08:47 ¿Otra vez? Neymar Jr. se vuelve a lesionar en vísperas del cumpleaños de su hermana
08:33 ¡ACHO PR es otra cosa! Jugadores de Puerto Rico lucen el regalo de Bad Bunny en el Clásico Mundial de Béisbol
08:18 Mundial 2026 se verá en el cine: partidos de la Selección llegarán en formato Macro XE
Tendencia
1
Contra Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
2
Futbol Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
3
Contra “Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
4
Futbol ¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
5
Contra VIDEO: Mono “traiciona” a Punch y lo lanza desde un precipicio; la verdad detrás del momento
6
Beisbol ¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol
Te recomendamos
Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
Box
12/03/2026
Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Contra
12/03/2026
Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
Futbol
12/03/2026
¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
Fórmula 1
12/03/2026
Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
Empelotados
12/03/2026
El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos
Contra
12/03/2026
¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos