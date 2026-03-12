Asesinan a Luis Miguel Victoria en Tlalpan: ¿Quién era el exlíder sindical del ISSSTE?

El asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ha generado atención luego de que fuera señalado como la víctima del ataque ocurrido en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, el exdirigente sindical habría sido el hombre asesinado durante un ataque armado ocurrido en las inmediaciones de la colonia Isidro Fabela.

La camioneta de lujo de Luis Miguel Victoria Ranfla quedó sobre carriles centrales de Periférico / Redes Sociales

Así ocurrió el ataque

Según los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el crimen ocurrió cuando Victoria Ranfla se encontraba dentro de su automóvil sobre la calle John F. Kennedy.

Un presunto motosicario se acercó y abrió fuego contra el vehículo. Tras el ataque, la víctima perdió el control del automóvil, el cual terminó invadiendo los carriles centrales del Periférico. Mientras tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México ya revisa las cámaras del sistema C5 para intentar reconstruir la ruta de escape de los agresores y ubicar a los responsables.

Los primeros reportes indican que un motosicario fue quien disparó con el exlíder sindical / Redes Sociales

¿Quién era Luis Miguel Victoria Ranfla?

Victoria Ranfla era abogado de profesión y llevaba más de 35 años dentro del sindicalismo del ISSSTE. Su carrera comenzó en la Sección IV, enfocada en las clínicas de especialidades del instituto, donde empezó a ganar influencia dentro de la organización.

En 2013 llegó a la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), cargo que ocupó por más de una década y desde donde se consolidó como una figura clave dentro del sector salud.

Durante su gestión, el sindicato destacó acciones como:

La recuperación de la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación

La entrega de créditos para trabajadores

La modernización de la sede sindical

La Fiscalía capitalina ya revisa las cámaras para dar con el paradero del o los responsables / Redes Sociales

Aunque ya no encabezaba el sindicato, a sus 65 años seguía siendo una figura influyente dentro del sector laboral. Actualmente ocupaba el cargo de Secretario de Trabajo y Conflictos en la FSTSE.

En los últimos años también estuvo relacionado con la administración del deportivo del sindicato al sur de la capital, sitio cercano donde ocurrió el ataque que terminó con su vida.