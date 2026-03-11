¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC

Como ya se venía anunciando desde hace un par de semanas, el exfutbolista mexicano Carlos Vela se integró oficialmente al grupo de propietarios de Los Angeles Football Club (LAFC), marcando una nueva etapa en su relación con la franquicia de la Major League Soccer (MLS).

De acuerdo con el comunicado del club, Vela será presentado oficialmente como propietario durante una conferencia de prensa programada para el sábado 14 de marzo a las 20:00 horas del centro de México en el BMO Stadium, casa del equipo angelino.

El exdelantero se convierte así en el más reciente exjugador en integrarse a la estructura directiva del club al que ayudó a construir desde su fundación. Su incorporación al grupo de propietarios, refleja la intención de mantener continuidad en el proyecto deportivo y reconocer a quienes contribuyeron a la identidad del equipo dentro y fuera del campo.

Vela se retiró en el 2025 | MEXSPORT

Vela celebra este nuevo momento

“Para mí, el LAFC siempre ha sido más que un club: es mi hogar”, dijo Vela.

“Desde el primer día, nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles, y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Convertirme en propietario es un honor y una responsabilidad que tomo muy en serio. Me entusiasma seguir apoyando al club, a nuestros jugadores y a nuestra afición mientras seguimos construyendo el futuro”.

Carlos Vela explica porque es importante el Mundial en México | MEXSPORT

La historia de Vela con LAFC

Vela llegó al LAFC en agosto de 2017 como el primer jugador en la historia del club tras firmar como Jugador Franquicia antes de la temporada inaugural de 2018. Durante seis campañas con el conjunto Black & Gold se convirtió en uno de los futbolistas más destacados en la historia de la MLS y en el líder histórico del club en partidos jugados (152), goles (78) y asistencias (42).

Uno de los momentos más destacados de su carrera ocurrió en 2019, cuando ganó el premio al Jugador Más Valioso de la MLS tras anotar 34 goles, cifra que estableció un récord en la liga y que permanece como una de las campañas individuales más destacadas en la historia del torneo.

Captain. Champion. Owner.



LAFC legend Carlos Vela joins club ownership group.



🔗 https://t.co/Gp0HEipVdU pic.twitter.com/QJgc6KpcBK — LAFC (@LAFC) March 11, 2026

El propietario principal del club, Bennett Rosenthal, destacó el impacto del mexicano en el crecimiento de la institución.

“Carlos siempre ha encarnado el compromiso con la excelencia, la ambición y la mentalidad de liderazgo que representa el LAFC. Desde su llegada a Los Ángeles, ayudó a definir el estándar Black & Gold y a impulsar a nuestro club a nivel mundial”.

Además de su nuevo rol como propietario, Vela continuará desempeñándose como el primer Embajador Negro y Dorado del club, representando al equipo a nivel internacional y fortaleciendo su vínculo con los aficionados. En septiembre de 2025 fue reconocido como el primer integrante del Anillo de Honor del LAFC durante la Noche de Carlos Vela celebrada en el BMO Stadium.